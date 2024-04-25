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Pelicans'ta ise Jonas Valanciunas 19 sayı, 7 ribaunt, Brandon Ingram ve Herbert Jones 18'er sayıyla mücadele etti.

Altının gramı 2 bin 430 liradan işlem görüyor

Altının gramı 2 bin 430 liradan işlem görüyor

5 ismin çift hanelere ulaştığı Heat'te, Tyler Herro 24 sayı, 14 asist, Bam Adebayo 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Caleb Martin 21, Jaime Jaquez 14, Nikola Jovic 11 sayı kaydetti.

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