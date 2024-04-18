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Chicago Bulls, Doğu Konferansı play-off'larında 8. sıra mücadelesinde Miami Heat ile karşılaşacak.

Doğu Konferansı play-in maçında Chicago Bulls, Atlanta Hawks'ı 131-116 mağlup etti.

Heat'te ise Tyler Herro'nun 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı'nda 7. sırayı aldı ve play-off turunda New York Knicks ile eşleşti.

Doğu Konferansı'nda 2 play-in maçı yapıldı. 76ers, konuk ettiği Heat'i 1 sayı farkla yenerek play-off turuna yükseldi.

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