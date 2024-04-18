Doğu Konferansı'nda 2 play-in maçı yapıldı. 76ers, konuk ettiği Heat'i 1 sayı farkla yenerek play-off turuna yükseldi.

Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı verdi.

Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı'nda 7. sırayı aldı ve play-off turunda New York Knicks ile eşleşti.

Heat'te ise Tyler Herro'nun 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Chicago Bulls devam, Atlanta Hawks tamam

Doğu Konferansı play-in maçında Chicago Bulls, Atlanta Hawks'ı 131-116 mağlup etti.

Bulls'ta Coby White, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak

Chicago Bulls, Doğu Konferansı play-off'larında 8. sıra mücadelesinde Miami Heat ile karşılaşacak.

Kaynak: AA