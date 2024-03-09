Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Heat'te ise Jaime Jaquez 25 sayı, Jimmy Butler ise 20 sayı ile oynadı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı üretirken, bunların 23'ünü ikinci yarıda attı.

Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Miami Heat'i 107-100 mağlup ederek Batı Konferansı liderliğini ele geçirdi.

Portland Trail Blazers'ta ise Dalano Banton'un 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Şengün, Rockets'ta bu sezon maç başı sayı (21,2) ve ribaunt (9,4) ortalamaları istatistiklerinde lider durumda bulunuyor.

NBA 'e 8 maçla devam edildi. Alperen Şengün 'ün 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, birer blok ve top çalmayla oynadığı mücadelede Rockets, Blazers'ı 16 sayı farkla yendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.