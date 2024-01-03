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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile sözleşme imzaladı

Andre Drummond'ın 11 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptığı Bulls'ta ise DeMar DeRozan 16 sayı, 4 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayıyla oynadı.

Sakatlıktan dönen Joel Embiid'in 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında Chicago Bulls'u 110-97 mağlup etti.

Konuk takımda Kristaps Porziņgis 34 sayı, 10 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

5 sezon Anadolu Efes forması giydikten sonra Thunder'a transfer olan Vasilije Micic, 10 dakika süre aldığı maçı 3 sayı, 5 asist, 1 ribauntla tamamladı.

NBA 'e 6 maçla devam edildi. Altı maçtır yenilmeyen Doğu Konferansı lideri Celtics'i ağırlayan Thunder, rakibini 4 sayı fakla mağlup ederek bu sezon 23. galibiyetini elde etti.

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