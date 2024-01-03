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Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı, 5 Mart 2024'te her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer almayacak.

Kısa süre öncesinde Colorado Yüksek Mahkemesi benzer bir karar vermişti.

Trump'ın, Colorado eyaletinin benzer kararı için de yakın zamanda temyiz başvurusu yapması bekleniyor.

Trump'ın bu adımının ardından konu, ABD Yüksek Mahkemesine taşınabilir.

ABD basınındaki haberlere göre, Trump , Kennebec Bölge Üst Mahkemesine, eyalet yönetiminin kararının bozulması için temyiz başvurusunda bulundu.

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