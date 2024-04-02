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Pelicans'ta ise Zion Williamson 30 sayı, 5 asist; Trey Murphy 21 sayı, 6 ribaunt ve CJ McCollum 15 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Jusuf Nurkic'in 19 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptığı Suns'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt; Bradley Beal 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

NBA 'e 6 maçla devam edildi. Karşılaşmada 39 dakika süre alan Devin Booker , 52 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performansıyla Suns'ı bu sezon 44. galibiyetine taşıdı.

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