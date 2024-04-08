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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hayali gerçek oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hayali gerçek oldu

Arka arkaya 12, sezonun 49. yenilgisini yaşayan Jazz'da Johnny Juzang 27 ve Keyonte George 25 sayı attı. Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 8 sayı, 7 ribauntla tamamladı.

Bu sezon 43. galibiyetini alan Batı Konferansı 10'uncusu Warriors'ta Klay Thompson 32 ve Jonathan Kuminga 21 sayı üretti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği konuk takım Rockets'ta Dillon Brooks 29, Fred VanVleet 24 ve Jalen Green 21 sayı kaydetti. Peş peşe 5 olmak üzere 40. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 11'incisi Rockets'ın play-in şansı kalmadı.

Sezonun 48. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı 5'incisi Mavericks'te Kyrie Irving 48 sayı, 7 ribaunt ve Luka Doncic 37 sayı, 9 ribaunt, 12 asistle oynadı.

Dallas Mavericks, uzatmaya giden maçta Houston Rockets'ı 147-136 mağlup etti.

Batı Konferansı son sırasındaki Spurs'te ise Victor Wembanyama'nın 33 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 7 blokluk performansı, sezonun 59. yenilgisini önleyemedi. Ev sahibi Spurs'te milli oyuncu Cedi Osman, mücadelede forma giymedi.

NBA 'e 13 maçla devam edildi. Spurs'ü mağlup eden Doğu Konferansı 7'ncisi 76ers'ta kariyer sayı rekoru kıran Tyrese Maxey, 52 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalmayla takımının 44. galibiyetinde etkili oldu.

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