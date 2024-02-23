Trendyol Süper Lig de 26. hafta geride kaldı. Bu hafta oynanan on mücadelede 32 gol atılıdı. Beraberliklerin çok yaşandığı haftada, sadece 1 mücadele de ev sahibi takım galip ayrılırken, 4 mücadele de ise konuk takımlar galip geldi. Bu hafta tam 5 karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Şampiyonluk yarışında sahne ilk olarak sarı lacivertli ekibin oldu. Zorlu Rizespor deplasmanında özellikle yoğun yağışın sebep olduğu ağır zeminde iki takımda oldukça zorlandı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi Rizespor oldu. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Serdar Dursun ile önce beraberliği daha sonra yıldız isim Dzeko ile üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile son dakikalar da bir gol daha bularak yenik duruma düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Zemin konusunda sıkıntıları olan bir diğer sahada ise lider Galatasaray Ankaragücü deplasmanındaydı. Şampiyonluk yarışında rakibinin kazanması ile bu maçın önemi daha da artarken, sarı kırmızılılar maça gollerle başladı. İlk yarı da bulduğu 3 golle maçtan 3-0 galip ayrılan Galatasaray liderliğini sürdürdü. Goller ise Kerem Demirbay, Dawinson Sanches ve Icardi (P) geldi.

Hedefi Avrupa Kupaları olan takımlardan Beşiktaş evinde Konyaspor’u Semih ve Cenk ile bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı puanda bulunan Trabzonspor da deplasmanda Pendikspor’u 2-0 ile geçmeyi başardı.

Diğer İstanbul takımları ve Anadolu ekiplerinin mücadelesinde ise; Kaımpaşa ile Karagümrük 1-1 beraber kaldılar. Bu sonuçla Kasımpaşa’nın 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. Antalyaspor ise evinde iki farklı öne geçtiği mücadele de İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor’un 4 İstanbulspor’un ise 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor. Hatayspor ise Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar. Haftanın en gollü mücadelesinde ise Alanyaspor ile Adana Demirspor 3-3 berabere kaldılar. Adana Demirspor da galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Bir diğer beraberlik ile sonuçlanan mücadele de ise Gaziantep FK ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor ise deplasmanda Başakşehir karşısında 3-2 galip gelerek 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başakşehir ise son 2 maçından puansız ayrıldı. Maçın son anların 90+12 de Başakşehir bir de penaltıdan yararlanamadı

Gol krallığında bu hafta da zirve de Fenerbahçe’nin yıldızı Edin Dzeko var. Rizespor karşısında da haftayı boş geçmeyen yıldız oyuncu gol sayısını 18 yaptı. Takipçisi Thiam 15 gol Icardi ise 14 golde bulunuyorlar.