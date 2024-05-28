Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla kariyerinin en istikrarlı sezonunu yaşadı.

Siyah-beyazlı kulüpte A takıma yükseldiğinden beri eleştirilerden kurtulamayan 33 yaşındaki futbolcu, zaman zaman yedek kalsa da ihtiyaç duyulduğunda teknik adamların güvendiği isimlerden biri oldu.

Orta sahada ve savunmada görev alabilen Necip, özellikle bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla, özdeşleştiği kulübünde kişisel rekorlarına imza attı.

Bu sezon ligde 29 maçta 2 bin 347 dakika süre alan deneyimli futbolcu, 7 Avrupa mücadelesinde 502 ve 6 Ziraat Türkiye Kupası'nda 540 dakika sahada kaldı.

Necip Uysal, bu sezon 42 resmi maçta 3 bin 389 dakika süre alarak Beşiktaş'ta en uzun süre sahada kaldığı dönemi yaşadı.

Siyah-beyazlı futbolcu, daha önce 2010-2011 sezonunda 2 bin 591 dakika süre alarak bu alanda rekorunu kırmıştı.

İlk 11'de en çok bu sezon şans buldu

Necip Uysal, siyah-beyazlı ekipte en çok ilk 11 şansını bu sezon yakaladı.

Siyah-beyazlı formayla 25 Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip, 6'şar Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçında da aynı şansı buldu. Toplam 37 maçta ilk 11'de görev alan Necip, 2011-2012 sezonunda 29 karşılaşmada bu başarıyı sağlamıştı.

Hep eleştirildi ama 14 farklı teknik adam da ondan vazgeçmedi

Siyah-beyazlı futbolcu, kariyeri boyunca eleştirilse de çalıştığı tüm teknik adamların gözdesi oldu.

A takım kariyerine ilk olarak Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünde başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 14 farklı teknik adam yönetiminde görev aldı.

Necip, özellikle bu sezon kısa süreliğine Beşiktaş'ta çalışan Fernando Santos'un vazgeçemediği oyunculardan biri oldu. Deneyimli futbolcu, sezon başı stoperde sürekli arayış içinde olan Beşiktaş'ta Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un görev almasıyla bu bölgenin vazgeçilmez ismi olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı oyuncu; Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Baily'den sonra Omar Colley'in stoperdeki partneri oldu.

Necip, ortaya koyduğu performansla devre arasında transfer edilen Joe Worrall'ı da yedek bıraktı. Teknik direktör Santos da TÜMOSAN Konyaspor ile ligde oynanan maçın ardından Worrall'ın yedek kalması konusunda yaptığı açıklamada, "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Çünkü Necip takımın en iyilerinden biri." ifadelerini kullanmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Santos'un ardından bu sezon göreve ikinci kez getirilen teknik sorumlu Serdar Topraktepe de kritik maçlarda Necip'in deneyiminden faydalandı.

Beşiktaş'taki performansı

Necip Uysal'ın Beşiktaş kariyerindeki performansı şöyle:

Sezon Maç Süre (Dk) İlk 11 2009-2010 11 Lig 643 7 3 T. Kupası 224 2 2010-2011 24 Lig 1607 18 6 T. Kupası 520 5 11 Avrupa 464 4 2011-2012 29 Lig 1757 20 2 T. Kupası 167 2 8 Avrupa 562 7 2012-2013 26 Lig 1971 20 4 T. Kupası 300 3 2013-2014 23 Lig 1243 14 2014-2015 20 Lig 1106 12 5 T. Kupası 450 5 12 Avrupa 857 9 2015-2016 29 Lig 1205 9 8 T. Kupası 616 7 6 Avrupa 295 3 2016-2017 17 Lig 585 5 3 T. Kupası 224 2 1 Süper Kupa 105 1 6 Avrupa 334 3 2017-2018 13 Lig 630 6 3 T. Kupası 251 3 4 Avrupa 174 2 2018-2019 18 Lig 1061 11 11 T. Kupası 842 10 2019-2020 15 Lig 651 6 3 T. Kupası 270 3 5 Avrupa 427 5 2020-2021 29 Lig 1489 16 5 T. Kupası 365 4 2 Avrupa 210 2 2021-2022 27 Lig 1556 18 1 T. Kupası 90 1 3 Avrupa 189 2 2022-2023 21 Lig 854 8 3 Avrupa 180 2 2023-2024 29 Lig 2347 25 6 T. Kupası 540 6 7 Avrupa 502 6