Haber: Mert Osman Erman

Dolu bir metro vagonunda aniden fırlayan bir bıçak. Alışveriş yapanları kovalayan, sokakta çılgınca bıçak sallayan bir saldırgan.

Bu kabuslar, bir hafta önce gerçekleşen kitlesel bir bıçaklama saldırısının ardından birçok Güney Korelinin zihninde oynandı - ülkenin son iki haftada yaşadığı ikinci saldırı.

3 Ağustos'ta Seul'ün güneydoğusundaki Seongnam'da bir adam, arabasını bir metro durağı yakınındaki yayalara çarptıktan sonra bir alışveriş merkezine koşup burada dokuz kişiyi bıçakladığında 14 kişi yaralandı. Bir kadın daha sonra yaralarından hayatını kaybetti.

"Bu günlerde Güney Kore'de ne oluyor?" diye haykırdı vatandaşlar çevrimiçi - ardışık bıçaklamalarla şaşkına dönmüş bir millet olarak, aksi takdirde düşük şiddet suçu oranlarıyla tanınan bir ülke.

"Ülkemiz eskiden dünyanın en güvenli ülkelerinden biriydi... ama son zamanlarda artık bunu söyleyemem," diye biri YouTube'da yorum yaptı.

Birkaç gün önce, 21 Temmuz'da başka bir adam başkentte taşıt yolcularına saldırmış, bir kişiyi öldürmüş ve bir metro istasyonunda üç kişiyi bıçaklamıştı. Sonra polise, kötü bir hayat yaşadığını ve "diğerlerini de mutsuz etmek istediğini" söyledi.

İkinci saldırganın ondan notlar aldığı kanıtlandı.

Choi Won-jong, bir dağıtım şoförü ve lise mezunu olan, şizoid kişilik bozukluğu teşhisi konmuş biriydi. Polis, 22 yaşındaki adamın Sillim İstasyonu'ndaki ilk saldırı hakkında haber aradığını söyledi.

Güney Kore'de, onlar "Neden Sorma" veya Mudjima suçları olarak bilinir - kurbanlarla kişisel bir bağ veya açık bir neden olmaksızın işlenen, anlaşılmaz şiddet eylemleri.

Kamunun yıllardır Mudjima olarak adlandırdığı bu suçlar, ancak 2022 yılında Güney Kore polisi bu tür suçları resmi olarak "Anormal Motiv Suçları" olarak ayrı bir kategori olarak belirledi.

Belirli tanımlar ve bunlarla mücadele etmek üzere kurulan bir görev gücü ile, yetkililerin nihayet suçları ciddiye aldığı görünüyordu. Bu yılın ilk yarısında polis, 18 Mudjima suçu kaydetti.

Genel veriler, şiddet suçlarında artış olmadığını gösterse de - aslında Güney Kore geçen yıl on yılın en düşük oranlarını kaydetti - son bıçaklamalar Mudjima eylemlerinin daha yaygın olduğu ve toplumun daha tehlikeli olduğu algısını oluşturdu.

Bazı yorumcuların, çevrimiçi olarak "Güney Kore'de Amerikan zihniyeti yayılıyor" ve "Vay canına, Güney Kore Asya'nın Amerika Birleşik Devletleri oldu" şeklinde ifadelerle ABD ile kıyaslamalar yapmalarına yol açtığı bile oldu.

Ancak uzmanlar, Güney Kore'nin hala çok güvenli bir ülke olduğunu tekrarlayarak belirtiyorlar.

Seul'deki Kore Üniversitesi'nde kriminoloji uzmanı olan Prof. Hyojong Song, "Cinayet ve diğer şiddet suçu oranları, diğer ülkelere kıyasla çok düşük ve son 10 yılda istikrarlı bir şekilde düşüş gösteriyorlar" dedi.

Güney Kore'nin cinayet oranı - 100.000 kişi başına 1.3 cinayet - OECD ülkelerinin ortalamasının yarısı ve Amerika'nın cinayet oranının beşte biri. Ayrıca sıkı silah kontrolleri var.

Birçok çevrimiçi kullanıcı, yerel olarak yapılması gerekenleri "Güney Kore'nin kendi sosyal sorunlarına bakmaları gerekiyor" diye yazdı.

Saldırganlarla ilgili ayrıntılar hala net değilken, şimdiye kadar açıklananlar halkın öfkesini zaten artırdı.

"Tarihte, böyle bir şeyi yalnızca psikopatlar yapardı, ancak şimdi sıradan insanların katil olmaya başladığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların umudu yok, panik duygusu yüksek ve mutluluk duygusu düşük" diye bir kullanıcı YouTube'da yazdı.

Uzmanlar, Güney Kore toplumundaki temel sosyal baskılara işaret etti - istikrarsız iş olanakları ve konut, ruh sağlığı etrafındaki devam eden damgalama ve destek hizmetlerinin eksikliği gibi. Polis, Choi'nin yeterli tedavi almadığını söyledi.

"Temel olarak, toplumdan kopmuş, sosyal bağlantısı olmayanlara yardımcı olabilecek duygusal ve enstrümantal sosyal destek sistemleri veya politikalarımızın olması gerektiğini düşünüyorum" dedi Prof. Song BBC'ye.

Kopyacı Tehditler

Geçen haftaki bıçaklama saldırısından sonra halk arasında daha büyük bir endişe yaratan, kopya saldırıları yapma sözü veren tehdit dalgasıydı.

Çevrimiçi gönderiler belirli zamanlamaları ve konumları belirtti, bazıları hatta öldürmek istedikleri kurbanların cinsiyetini bile adlandırdı. Bir kişi "mümkün olduğunca çok kişiyi öldüreceğim" diye yemin etti.

Birçok kişi bunları gençlerin ve dikkat çekmeye çalışanların işi olarak reddetse de, insanları tedirgin etmeyi başardılar.

Sosyal medyada, kullanıcılar 4-6 Ağustos haftası için uyarılar yayınladı: "Lütfen Güney Kore'deki bu bölgelerden kaçının" cümlesi, Asya genelinde 300.000'den fazla görüntülenme alan bir TikTok videosuydu.

"Devam et ve bunu ekran görüntüsü al- işte hafta sonunda yapılan halk bıçaklamalarının bir listesi," diyor video sunucusu, Seul'deki bir Kuzey Amerikalı yabancının, Asya'nın çeşitli bölgelerinde 300.000'den fazla görüntüleme alan bir TikTok videosunda söylüyor. Birkaç metro istasyonu saldırı noktası olarak adlandırıldı - aynı zamanda gece hayatı alanları, bir eğlence parkı ve bir kadın üniversitesi istasyonu da.

"Gidin ve bunu ekran görüntüsü alın - işte hafta sonunda halk bıçaklamalarının bir listesi," diyor video sunucusu, Seul'deki bir Kuzey Amerikalı yabancının, Asya'nın çeşitli bölgelerinde 300.000'den fazla görüntüleme alan bir TikTok videosunda söylüyor. Birkaç metro istasyonu saldırı noktası olarak adlandırıldı - aynı zamanda gece hayatı alanları, bir eğlence parkı ve bir kadın üniversitesi istasyonu da.

"Tedbirli olun, çevrenizin farkında olun ve dikkatli olun," diyorlar.

Buna karşılık, polis hafta sonu için "özel bir uygulama" operasyonu düzenledi ve binlerce daha fazla polisi halka açık alanlara gönderdi. "Şüpheli görünen" kişileri durdurmak ve aramak üzere gönderildiler - en az bir kişi bıçak taşıdığı görüldüğünde tutuklandı.

Yetkililer ayrıca çevrimiçi tehditlere de müdahale etti, internet hizmeti adresleri ve ipuçları yoluyla ülke genelindeki insanları takip ettiler.

Hafta sonu operasyonunun ardından polis, neredeyse 200 tehdidi tespit etti ve yaklaşık 60 kişiyi tutukladı - bunlardan 34'ü gençlerdi, çoğu 14 yaşın altında ve yargılanmaya uygun değildi.

Bir 17 yaşındaki erkek çocuk, Wonju'da bir tren istasyonunda bıçaklama tehdidi yapmak ve daha sonra bunu polise ipucu olarak bildirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Başka bir durumda, bir 14 yaşındaki hedef olarak belirlediği metro istasyonunun dışında tutuklandı. Polise cinayet niyeti olmadığını, ancak "sıkıldığını ve şaka olarak yayınladığını" söyledi.

Olayların herhangi bir olumsuz sonuca neden olmadan geçmesiyle, halk arasındaki gerilim hafifledi.

Ancak korku, insanların zihninin kenarında kalıyor. Daha fazla insan biber gazı spreyleri gibi koruyucu silahlar taşıyor. Ve metro platformlarında ve diğer kalabalık alanlarda, etraflarındakilere dikkatli ve şüpheci bir şekilde yaklaşıyorlar.

Geçen Cumartesi, BTS üyesinin konserinden dönen bir gece treninde coşkulu hayranlar, heyecanlı çığlıkları terör olarak yanlış anladıklarında neredeyse bir izdihama yol açtı. Uzaklaşan yolcular daha sonra zombi filmi içindeymiş gibi hissettiklerini söyledi.

Geçen hafta işletmeye alınan çevrimiçi tehditleri haritalandırmak için kurulan bir web hizmeti, yerel medya raporlarına göre ilk günlerinde 50.000'den fazla görüntülenme aldı. Servis hala her gün yeni tehditler kaydediyor.

Çarşamba günü, Kore medyası ayrıca polisin tehdit yayınlayanın kimliğini yayınlamadan sekiz dakika içinde belirlediğini bildirdi. "Terör eylemleri" suçlamaları suçun kontrol altına alınmasıyla ilgili olarak siyasi tartışmayı tetikledi.

Geçen hafta milletvekilleri, kitlesel bıçaklamalar için daha sert ceza, suç yaşı düşürme ve aşırı polis eylemini haklı çıkarmak için yasaları değiştirecekleri konusunda söz verdiler. Pazartesi günü ülkenin adalet bakanı, polisin kullanımını öz savunma olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bu hafta Kore Herald'de yayınlanan bir editöryal, birçok insanın duygularını özetledi: "Nispeten yüksek bir halk güvenliği seviyesi ile tanınan bir ülkede böyle şiddet suçlarına tanık olmak derinden şok edici.

"Korkunç suçların belirli nedenlerini tespit etmek için ayrıntılı bir soruşturma yapılmalıdır. Aynı zamanda, polis kopya suçlarını önlemek için adımlar atmamalıdır."