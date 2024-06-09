Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-2 yenilen milli takım, Milletler Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 7'nci mağlubiyetini aldı.

Ligde ilk iki haftada elde ettiği 5 puanla 15'inci sırada yer alan milliler, organizasyonun 3'üncü haftasında 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

Bu arada Almanya mücadelesinin 2'nci seti Türkiye'nin 44-42 üstünlüğü tamamlanırken Milletler Ligi'nin set sayısı rekoru da kırıldı.

Önceki rekor 41-43'lük set sayısıyla 2023'te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti.

İlk 8 finale yükselecek

Milletler Ligi'nde 3 hafta sonunda puan cetvelinde 16 takım arasından ilk 8'de yer alanlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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VNL sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA