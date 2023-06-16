İSTANBUL- ‘Sıkı Muhabbet’ programının bu haftaki konuğu büyük bir mücaadele sonucu Survivor 2023 şampiyonu unvanını kazanan Nefise Karatay oldu. Başarılı yarışmacı, adada yaşadığı zorluklardan takım arkadaşlarıyla ilişkisine kadar birçok çarpıcı açıklamada bulundu.

Program bittikten sonra kendini izlediğinde utandığını söyleyen Nefise Karatay, “Bu kadar kötü saç modeli, bu kadar kötü yüz olamaz. Güneşten yüzüm soyuluyordu. E leş gibiyiz; pis kokular, hepimiz pisiz, saçlar dağınık, saçımdan böcek çıkıyor… İlk başlarda ağır koku geliyor, sonra hiçbir şey hissetmiyor, koku almıyorsun. Bir kere ekipten biri bahsetti, ayakkabımı bir oyun sonrası oyun alanında unutmuşum, ‘Getirebilir misiniz’ dedim, getiremediler, o derece kötü kokuyordu” dedi. Adadaki anılarını paylaşırken duygusal anlar yaşayan yetenekli yarışmacı, “Survivor bana elimdeki her şeyin değerini bilmeyi öğretti. Tabağımdaki en ufak lokmaya kadar sahip olduklarımın ne kadar önemli olduğunu anladım” diye devam etti.

Zaman zaman yarışmadan kaçmayı hayal ettiğini itiraf eden Nefise Karatay, ekip arkadaşları hakkında da konuştu: “Kırmızı takıma geldiğimde beni çok iyi ağırladılar, hiçbir şekilde dışlamadılar. Hepsinin beni sevdiğini düşünüyorum, ben de onları aynı şekilde seviyorum.”

HABER: METE YILMAZ