Nefret, saldırgan ve nefret dolu eylemlere neden olmaktadır. Nefret eylemleri kötü alışkanlıklardan ve düşük farkındalıktan dolayı olmaktadır. Böylece fiziksel, zihinsel ve duygusal acımasızlıklar oluşmaktadır.

Nefret duygusunun amacı kişinin onurunu zedeleyerek acı çektirmektir. Eğer kişi, nefret duygusunu engelleyemez ise yıkıcılık tüm bünyeyi sarar ve fiziksel, zihinsel, duygusal olarak rahatsızlıklar oluşturur.

Nefret çok güçlü bir duygudur. Nefreti dönüştürmek için kişinin önce içindeki kızgınlığı, sevgiye ve sevecenliğe dönüştürmesi gerekir. Bunun için de Dünya Değişim Akademisi'nde uygulanan "Nefretten Özgürleşme Sanatı"nı uygulaması gerekir. Değişim Programı sayesinde içteki nefret, kızgınlık, acımasızlık, öfke, intikam gibi negatif duygular kısa zamanda pozitif duygulara dönüşecektir. Bunun için sabırlı olmak ve değişim tekniklerini düzenli uygulamak gerekir.

"Nefretten Özgürleşme Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada nefret duygusunun sevgiye dönüşmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Nefret, bencil isteklerin karşılanmamasından kaynaklanır. Kişi sevdiklerinden birçok şey bekler ve bu beklentiler karşılanmayınca sevdiklerinden nefret etmeye başlar. Kişi, içindeki bu negatif, yıkıcı duyguyu hissettiği anda Dünya Değişim Akademisi'nde uygulanan nefes tekniklerini uygulaması gerekir. Böylece içsel tahribatlar son bulur.

Değişim ve tekamül teknikleri sayesinde suçluluk hissi de buharlaşır çünkü suçluluk hissi nefrete neden olmaktadır. Düzenli uygulanan tekâmülsel çalışmalar kişinin, kendisini suçlu hissettirenden nefret etme duygusunu ortadan kaldırır. Huzur, sessizlik ve saadet hissi bünyeye yayılır. Nefretin olumsuz olarak etkilediği odaklanamama durumu da ortadan kalkar ve konsantrasyon gücü gelişir.

Mutlu değişimler....