Türk futbolu, son yıllarda tartışmasız bir şekilde teknik direktörlerin ve oyuncuların ötesinde bir alanda da gündemde: Hakemler.

Her ne kadar her maçın hakemi adil ve özverili bir şekilde sahaya çıkması gerekse de, hakem performansları sıklıkla tartışılıyor. Fenerbahçe'nin maçlarının olduğu günler özellikle gündeme #karagece hashtaginin gelmesi Türk futbolunu itibarsızlaştırılıyor. Diğer takımlar güneş mi satın alıyor?

Fenerbahçe, bu sezon namağlup ve efsane bir kadro ile sahada yer alıyor. Ancak izlediğimiz Kasımpaşa maçında 'bana göre' oyun, takımın potansiyelinin altında bir performansa işaret ediyordu. Bu, teknik direktörlerin sahadaki etkisi ve oyuncu kapasitesi ile dengeli bir şekilde ilişkilendirilebilir. Ancak Fenerbahçe'nin oynadığı son maçın tadı pek güzel değildi.

Fenerbahçe, sezonun en kötü oyununu oynadı ve bunun nedenleri önemli. Tek kale oynanacak bir maçta strese girdiğimizi kabul ediyorum. İlgisiz değillerdi ama izlediğimiz her maçın tadının Başakşehir karşılaşması kadar kolay olması benim beklentimdi. Genel olarak, tüm oyuncuların yorgun olduğu bir dönemde, bu tür stresin olması zaten muhtemeldi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları da dikkat çekiciydi. "Sonuç olarak 3 puan için geldik, 3 puan aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi. Hocam, Fenerbahçe taraftarları sadece galibiyetle değil, aynı zamanda oynadığı futbolun kalitesi ile de doğrudan ilişkilendirilir. Taraftarlar, takımlarının heyecan verici ve çekişmeli bir şekilde izlemek istiyorlar. Çaykur Rizespor karşılaşması gibi maçlar, tüm lig için bir örnek teşkil eder.

Fenerbahçe'nin başarısı sadece 3 puanla ölçülmemelidir. Topla buluşmanın maç başına toplam oranı 38,4 olabilir, ancak milli araya lider girememe korkusunun oranı uzay seviyesindeydi.

Fenerbahçe, bu sezon tüm rekorları kırarak farkını ortaya koydu. Her alanda elle tutulur başarılarını devam ettirmesi ve Türk futboluna katkı sağlamanın bilincinde olması son derece kıymetli.

Sonuç olarak, Türk futbolunda hakem sorunu yaşanırken, Fenerbahçe gibi büyük takımların oynadığı maçta keyifli ve rekabet dolu olması dileğiyle, futbolun tadını çıkarmalıyız. Başka bir maç, başka bir heyecan anlamına gelir ve futbolun güzelliğinin tam olarak bu çeşitlilikte kalması demektir. Hakem değil oyun konuşalım. Türk futbolu şerefli kalsın!