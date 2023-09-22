Haber: Mert Osman Erman

Yaklaşık 110,000 öğretmen, parlamentodaki bir eğitim reformu tasarısını protesto ediyorlar.

Okulları yerel hükümetlere denetim yetkisi verme ve öğretmenlerin siyasi bağlantılı gruplara katılmasını yasaklama önerilerine karşılar.

Perşembe günü, başkent Katmandu'daki parlamento binasına doğru yürüyen yüzlerce gösterici vardı.

Sopa taşıyan anti-çatışma polisleri, göstericilerin çelik bariyeri aşmaya çalıştığı sırada geri itme girişimine karşı çıktılar.

Öğrenciler ve veliler, derslerin yeniden başlaması için bu huzursuzluğa son verilmesini talep ediyorlar.

"Kendi öğretmenlerim nasıl benim geleceğime karşı oynarlar?" diye sordu 16 yaşındaki Simran Bhatta Acharya, ulusal sınavlara hazırlanıyor.

Simran'ın annesi Sabitri Acharya, kızına bakmak için birkaç gün izin aldığını söyledi.

"Ne kadar süre yapabilirim? Öğretmenler çocukların eğitim hakkını elinden almadan haklarını savunmalılar," dedi.

Öğretmenler, tasarının onları siyasi bağlantılı kuruluşlara katılmaktan men eden bir hükmünü protesto ediyorlar.

Nepal'deki öğretmenler demokrasi mücadelesinde belirgin bir rol oynadılar. Ülke, 1959'da ilk parlamento seçimlerini düzenledi ve siyasi partiler öğretmenleri aktivist olarak uzun zamandır işe almak istemişlerdir.

Ancak bazı eğitim uzmanları, öğretmenlerin siyasete karışmasının eğitim kalitesini zayıflattığını savunuyor ve bu kurumlarda parti siyasetinin yasaklanmasını önermişlerdir. Öğretmenler ayrıca okulların yerel hükümet denetimine verilmesine karşı çıkıyorlar ve bunun federal hükümete özgü olması gerektiğini savunuyorlar.

2015'te kabul edilen bir anayasa değişikliği, okullar ve hastaneler gibi bazı kamu kurumlarının yönetimini yerel yetkililere devretti. Bu, yetkilerin ve kaynakların merkezileşmesi konusundaki endişelerin ardından geldi.

Sekiz yıl sonra bazı öğretmenler, yerel yetkililerin okulları düzgün bir şekilde yönetemediğini ve eğitim kalitesini düşürdüğünü iddia ediyorlar.

Ancak birçok Nepalli, öğretmenler arasında daha büyük bir sorumluluk sağladığına inandıkları için tasarıyı destekliyorlar.

Öğretmenler, hükümete, terfi ve nakil kararlarının yerel belediyeler yerine bölgesel düzeyde ele alınmasına izin verilmesi de dahil olmak üzere çeşitli taleplerde bulundular.

Nepal Öğretmenler Derneği Başkanı Kamala Tuladhar, hükümetin öğretmenlerin endişelerine çözüm bulmamak için önceden "anlaşma" yapmadığını iddia etti.

Ancak Nepal'in vekil Başbakanı Purna Bahadur, öğretmenlerin taleplerini hükümete bildirmeden protesto yapmaya başladığını söyledi.

Hükümet liderleri Perşembe günü protesto yapan öğretmenlerle görüşmek üzere bir araya geldi. Yetkililer görüşmelerin "olumlu" olduğunu ancak sonuca ulaşılamadığını söylediler. İki tarafın da Cuma günü tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

Öğretmenler, talepleri yerine getirilmezse gösterilere devam etme tehdidinde bulundular.

Bay Bahadur'un basın danışmanı Kamal Giri, vekil Başbakanın öğretmenlerin moralini sarsma niyeti olmadığını belirtti.