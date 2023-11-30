Haber: Mert Osman Erman

Bu, Yüksek Mahkeme'nin eşcinsel çiftlere evliliklerini kaydetmelerine izin veren geçici bir emir yayımlamasının ardından beş ay sonra geldi. Asya'da eşcinsel evliliği yasallaştıran tek diğer yer Tayvan'dır.

Gurung, kayıtlarının sadece çift için değil, tüm cinsel azınlıklar için büyük bir gün olduğunu söyledi. "Haklar için mücadele kolay değil. Biz başardık. Ve gelecek nesiller için daha kolay olacak," dedi. "Kayıt, bizim için birçok kapıyı açtı."

Çift, ortak bir banka hesabı açmak ve satın aldıkları arazinin sahipliğini paylaşmak istediklerini söyledi. Ancak finansları daha istikrarlı hale geldiğinde en büyük hayallerinin bir çocuk evlat edinmek olduğunu belirttiler.

Yaklaşık on yıldır birlikte olan çift, 2017'de bir tapınak töreniyle evlenmiş ve bu yıl birliklerinin yasal tanınmasını istemişti.

Gurung, resmi belgelerde cinsiyetini değiştirmemiş bir trans kadın. Pandey ise erkek olarak doğmuş ve tanımlanmaktadır.

13 Temmuz'da Nepal'in başkenti Katmandu'daki bir mahkeme, hükümeti yasa değişikliği yapana kadar bu tür birliktelikleri kaydetmesi için yönlendiren Yüksek Mahkeme'nin emrine rağmen evliliklerini kaydetmeyi reddetmişti.

Mahkeme, emirin sadece hükümete yönlendirildiği için alt mahkemelerin ona uymak zorunda olmadığını savunmuştu.

Ancak Çarşamba günü Dordi kırsal belediyesinin baş idari görevlisi Hem Raj Kafle, "Yüksek Mahkeme'nin emri ve ilgili hükümet yetkililerinin talimatları göz önüne alındığında, evlilik kayıt belgesini çifte vermiş bulunuyoruz," dedi.

Önde gelen LGBT hakları aktivisti Sunil Babu Pant, "tarihi" anı cinsel ve cinsiyet azınlıkları için bir zafer olarak nitelendirdi. "Şimdi evliliğimizi kaydedebiliriz, normal çiftler gibi. Ancak diğer hakları elde etmek için daha fazla şey yapmamız gerekiyor," dedi.