Ankara

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, geçen haftadan bu yana ülkede etkili olan muson yağmurlarının sebep olduğu su baskınları ve toprak kayması, ülkenin doğusundaki 4 bölgede yıkıma ve can kayıplarına yol açtı.

Polis, Sankhuwasabha, Taplejung, Panchthar and Dhankuta bölgelerini etkileyen felakette ölü sayısının 5'e yükseldiği ve 28 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Nepal Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Prakash Jwala, sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde bazı yol ve köprülerin çöktüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yağmurların ilerleyen haftalarda tüm ülkeye yayılması bekleniyor.

AA