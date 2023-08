Haber: Damla Oya Erman

Pazartesi gecesi, uzmanlara göre New York City sularında 1950'lerden bu yana ilk kez teyit edilen bir köpekbalığı saldırısı olarak kabul edilen bir saldırıda bir yüzücü, Rockaway Beach açıklarında bir köpekbalığı tarafından ısırıldı. 65 yaşındaki bir kadın, Pazartesi günü gerçekleşen saldırıda sol uyluğu etrafında "şiddetli bir yırtılma" yaşadı ve hastaneye kaldırıldı.

Bu olay, Temmuz 4 hafta sonu etrafında Long Island açıklarında gerçekleşen beş saldırının ardından geldi, ki bu da geçen yıl benzer bir dizi saldırıyı anımsattı.

Günlük hayatın güvenliği içinde bu tür hikayeler, suyun yüzeyinden kötücül başların çıkmasını, "Jaws" temasının vızıltısını ve en önemlisi, dalga altında bekleyen yaratıklara karşı ilkel bir korkunun anlık anılarını çağrıştırıyor. Shark attack yaşayan şanssız birkaç kişi için yaşanan deneyim şüphesiz korkutucudur. Ancak ortalama bir Amerikalı için, evinizin önünden çıkmak, Rockaway Beach'ten bir dalış yapmaktan daha tehlikeli.

Bir New Yorklu tarafından ısırılma olasılığı, bir köpekbalığının sizi ısırma olasılığından daha yüksektir (en azından 1980'lerden gelen oldukça tutarlı verilere göre) ve bir köpekbalığı tarafından öldürülme olasılığını çok daha yüksektir. Yine de her yaz, köpekbalığı saldırılarına dair hikayeler ana sayfaları süslüyor.

Bu hikayeleri tüketme hızımız ve köpekbalıklarını kötü karakter olarak gösteren büyük bütçeli filmler, masum insanlar ile denizlerde dolaşan eski yaratıklar arasında sürekli bir çatışma olduğunu ima ediyor. Biz kara yüzücülerin, onların alanına girmeye hak kazanmış olmadığımız fikri ise ele alınmıyor. Hem türün hem de yaşam alanının üzerinde yarattığımız felaket etkisi tatmin edici bir korku yaratmıyor.

"O senden daha korkuyor" atasözü, köpekbalıklarına uygulanmaz, ancak daha iyi bir istatistik anlayışına sahip olsalardı uygulanabilirdi. 2022 yılında, Florida Doğa Tarihi Müzesi Uluslararası Köpekbalığı Saldırı Dosyası'na göre dünya genelinde 89 köpekbalığı ısırığı yaşandı ve bunlardan 32'si "kışkırtılmış" olarak kabul edildi, yani insanlar köpekbalıklarına teması başlattı. Bir kişinin köpekbalığı tarafından öldürülme olasılığı 4 milyonda birin altındadır. Buna karşılık, insanlar her yıl yaklaşık 100 milyon köpekbalığı öldürüyor.

Bu katliamın çoğu yüzgeç kesimi yoluyla gerçekleşiyor. Balinaların yüzgeçleri balıkçılar tarafından kesiliyor ve hayvanın geri kalanı denize atılıyor. Beslenemeyen veya yüzemeyenler, okyanus tabanına batıyor ve açlıktan ölüyor veya nefes almak için hareket etmeleri gerekenler boğuluyor.

Diğer kurbanlar yanlışlıkla ölüyor. İnsanlar daha lezzetli balıklar için avlandığında veya yüzücüleri korumak için sahillerde kurulan ağlara takıldıklarında köpekbalıkları kazara ölüyor. Onların ölümleri rastlantısal, sıradan ve neredeyse anlaşılamayacak kadar büyük bir ölçekte gerçekleşiyor.

İnsanlara saldıran köpekbalıkları ile insanların etkilemediği köpekbalıkları arasında büyük bir fark varken, biz tam olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Dahası, köpekbalıkları ile karşılaşma şansımızı artırıyoruz. İklim değişikliği, küresel sıcaklıkları yükselttiğinde, daha fazla sahil şeridi yüzücüler için cazip hale geliyor. Daha sıcak sulardan kaynaklı olarak köpekbalığı popülasyonları kuzeye doğru hareket ediyor ve burada tanıdık olmayan bir ortamla karşılaşıyorlar.

Monterey Bay Akvaryumu baş bilim insanı Kyle Van Houtan, "Doğa, durumun değiştiğini bize birçok yol gösterir, ancak dinlemek bizim sorumluluğumuzdur," dedi. "Bu köpekbalıkları - tarihsel olarak bulunmadıkları bölgelere girerek - okyanusun iklim değişikliği ile nasıl etkilendiğini bize anlatıyor."

Böylesine bir çığlığın karşısında kolektif sağırlığımız, köpekbalıkları hakkında insan yapımı anlatılarla olan takıntımıza göre ironiktir. Peter Benchley'in kitabı, Steven Spielberg'ün 1975 yapımı başyapıtı "Jaws"ın temelini oluşturuyor ve kitabın ilk satırlarında köpekbalığının bakış açısından açılıyor: "Büyük balık gece suyunun içinden sessizce hareket etti, hilal kuyruğunun kısa hareketleri ile ilerliyordu."

Sahip oldukları tarafından zevk alacak sert hayranlar bile, bu tür bakışlar hikayenin en ilgi çekici bölümleri olduğunu bilecektir; aksi takdirde Amity Island'ın emlak piyasasının belirsizlikleri ve Başkomiser Brody'nin eşinin şaşırtıcı derecede açık saçıklığına aşırı odaklanır. Film boyunca, beyaz köpekbalığı insan etine takıntılı bir etobur olarak karakterize edilir. Gerçek hayatta, ince kurbanları tombul bir fok balığının cazibesini asla aşamazdı.

Spielberg daha sonra "Jaws"ın köpekbalıklarının kamusal imajı üzerindeki yıkıcı etkisi için özür diledi, ancak onların yaz mevsiminin sürekli kötü karakterleri olarak kalma kaderi zaten belirlenmişti. Bu yılın filmi olan "Meg 2: The Trench," (Korkarım, hoşça aptalca olan) 2018 öncüsü "The Meg" in izinden gidiyor.

Sonuncusu, denizaltı kurtarma uzmanı Jonas Taylor'ı (Jason Statham) 60 fitlik büyük beyaz köpekbalığına benzeyen devasa bir tarih öncesi köpekbalığıyla savaşırken görüyor. Bu sözde soyu tükenmiş yaratığın keşfini hayretle izledikten sonra, doğru sözlü Taylor onu tarihe yeniden gönderiyor.

Denizde yüzmeden geçen bir yaz korkunç olurdu, çılgın bir köpekbalığı filmi olmadan geçen bir yaz da öyle olurdu. Köpekbalığı saldırılarının kurbanlarının hak ettiğini veya sinemaseverlerin en ufak bir utanç duymaları gerektiğini asla önermem. Ancak köpekbalıklarını, nadiren karşılaşılan olumsuz deneyimlerin sonucunda öldürücü varlıklar olarak tasvir etmek, onların üzerindeki yıkıcı etkilerimize - ve paylaştığımız çevreye - karşı ciddi bir çelişki taşır. Hiçbir köpekbalığı insan evine girmedi. Ancak kendimizi kendi alanlarına davet ediyoruz, tekrar tekrar. Yapabileceğimiz en az şey saygıyla davranmaktır.