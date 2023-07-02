Kudüs

Netanyahu, hükümetin haftalık kabine toplantısında konuştu.

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından patlak veren protestoların "antisemitik" olduğunu iddia eden Netanyahu, "Hükümetimiz, Fransa'yı kasıp kavuran antisemitizm gösterileri dalgasını büyük bir endişeyle izliyor." ifadesi kullandı.

İsrail Başbakanı, "Son günlerde, Yahudi hedeflere yönelik canice saldırılara tanık olduk. Bu saldırıları şiddetle kınıyor ve Fransız hükümetinin antisemitizme karşı mücadelesini destekliyoruz." diye konuştu.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

AA