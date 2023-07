İSTANBUL- Netflix, uzun süredir beklenen yan ürünü Castlevania: Nocturne için yeni bir fragman yayımladı ve dizi prömiyerinin 28 Eylül'de olacağını doğruladı.

Castlevania: Nocturne, 1792 Fransız Devrimi'nin zirvesinde geçiyor ve daha önce Castlevania oyunlarında Rondo of Blood ve Symphony of the Night için ana karakter olarak hizmet veren Richter Belmont'a odaklanıyor.

CASTLEVANIA: NOCTURNE HİKAYESİ

Batı Fransa'nın ıssız bir bölgesinde, karşı-devrimci aristokrasi, dehşet verici bir Vampir Mesih ile bir ittifak kurdu. Bu Vampir Mesih, 'güneşi yemeyi' ve devrimi ezmek, insanlığı köleleştirmek için bir vampir ve gece yaratığı ordusunu serbest bırakmayı vaat ediyor. Karayip adalarından bir büyücü olan Annette, vampir avcılarının uzun söylencesine mensup son soydan gelen Richter Belmont'u direnişi yönetmek üzere bulmaya çalışıyor.

HABER: ERCAN AYDIN