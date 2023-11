Haber: Damla Oya Erman

Adi Shankar'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, şiddet içerikli video oyunlarıyla tanınan bir isim olan Shankar'ın imzasını taşıyor; bu yapımlar arasında Castlevania ve Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix bulunmaktadır. Netflix'in Geeked Week etkinliğinde, daha önce Eylül ayında bir fragmanı paylaşılan anime hakkında daha fazla detay açıklandı.

Devil May Cry, öncül oyunlardan biri olan Devil May Cry 3: Dante’s Awakening'den ilham alarak genç Dante'nin maceralarına odaklanacak.

Sekiz bölümden oluşacak olan dizi, The Legend of Korra, My Adventures with Superman ve Dota: Dragon’s Blood gibi yapımlarla tanınan Seul merkezli animasyon stüdyosu Studio Mir tarafından hayata geçiriliyor.

Devil May Cry, daha önce Madhouse stüdyosu tarafından animeye uyarlanmış ve 2007 yapımı olarak izleyiciyle buluşmuştu. Bu anime, Devil May Cry ve Devil May Cry 2 video oyunları arasındaki olayları konu alırken, Dante'nin şeytan avcılığına dair bağımsız hikayeleri içeriyordu.

Netflix'in Devil May Cry animesi 2024 yılında yayına girecek. Bu yapım, platformun video oyunlarından uyarlanan bir dizi içeriğinden sadece biri olma özelliği taşıyor.