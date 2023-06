NEW YORK - Kanada’dan gelen orman yangını dumanları New York ve çevresini adeta esir aldı. Dumanın yol açtığı hava kirliliği, New York’u dünyanın en kötü hava kalitesine sahip şehirleri arasında birinci sıraya yerleştirdi.



New York ve bölgesinde daha şiddetli bir şekilde hissedilen dumanlar 50 milyon kişiyi kötü hava kirliliği ile karşı karşıya bıraktı. Yetkililer ise New York’da yaşayan insanlara evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer özellikle kalp ve solunum rahatsızlığı bulunanların kesinlikle evlerinden dışarıya adım atmamalarını istediler.

Kanada’dan gelen orman yangını dumanları o kadar yoğun ki kentte göz gözü görmüyor. Dumanlar yüzünden birçok uçak seferi ertelenmek zorunda kaldı



“En Kötü Durumdayız”



New York Belediye Başkanı Eric Adams ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada “ En kötü durumdayız, maskenizi takın ve açık hava aktivitelerinizi sınırlayın” dedi

New York’un meşhur George Washington Köprüsü’de orman yangını dumanından nasibini aldı. New York ile New Jersey’i birbirine bağlayan köprüyü adeta görünmez hale getirdi.



Dumanlar Washington D.C.’ye de Ulaştı



Kanada’dan gelen orman yangını dumanları Başkent Washington D.C. ve Doğu Virginia’ya kadar geldi. Dumanlar, New York’ta ki kadar kötü olmasa da gökyüzünde puslu bir hava hakim ve gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Washington’da yaşayanlar şimdiden maske takmaya başladılar. Dumandan etkilenmemek için maske takanların sayısı o kadar yüksek ki şehirdeki görüntü Covid-19 salgının ilk günlerini hatırlattı.