Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşmada dakikalar 90+3’ü gösterirken Salih El Şehri kornerden gelen topu Nessaci’nin kalesine göndererek maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Karşılaşmanın 31’inci dakikasında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrasında maçın hakemi, Nessaci’den Emir Muhammed Huşmend ile Al-Hilal’den Selman El-Ferec’i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Nessaci ile Al-Hilal takımları saat 19.30’da başkent Tahran’da bulunan Azadi Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.