Tahran
Nessaci ile Al-Hilal takımları saat 19.30’da başkent Tahran’da bulunan Azadi Stadyumunda karşı karşıya geldi.
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın top koşturduğu Al-Hilal takımı maçın 17’nci dakikasında Mitroviç'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 31’inci dakikasında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrasında maçın hakemi, Nessaci’den Emir Muhammed Huşmend ile Al-Hilal’den Selman El-Ferec’i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Maçın 59’uncu dakikasında Neymar, rakip takımın file ağlarını havalandırarak takımının ikinci golünü attı.
Karşılaşmada dakikalar 90+3’ü gösterirken Salih El Şehri kornerden gelen topu Nessaci’nin kalesine göndererek maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.
AA