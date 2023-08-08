Dakar

Darbe olduğu sırada yurt dışında bulunan ve ülkesine dönemeyen Mahamadou, Fransız TV5 televizyonunun yayınına konuk oldu.

Mahamadou, cuntaya verilen sürenin dolmasına rağmen askeri operasyon düzenlemeyen ECOWAS'ın bu kararı hakkında, "Bizim amacımız ECOWAS'ın askeri müdahalesi değildi. Müdahale etmedikleri için de hayal kırıklığına uğramadık. Amacımız askeri müdahale değil, demokrasinin yeniden tesisi ve Cumhurbaşkanı (Muhammed) Bazum'un serbest kalması." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un 26 Temmuz'dan bu yana alıkonulduğuna ve yaşam koşullarının giderek kötüleştiğine dikkati çeken Mahamadou, Bazum'un kaldığı konutta bir süredir elektrik ve suyun kesik olduğunu dile getirdi.

ECOWAS ile Nijer'de cunta arasındaki arabuluculuk çabaları hakkında da konuşan Mahamadou, "ECOWAS ile cunta arasındaki ilk görüşme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Bugün ise cuntanın ECOWAS'a, Niamey'e tekrar bir temsilci göndermeleri için talepte bulunduğunu biliyoruz. Bu görüşme birkaç gün içinde gerçekleşebilir." dedi.

"Nijer, Niamey'den ibaret değil"

Mahamadou, Nijer'e komşu bazı ülkelerin ECOWAS'ın askeri müdahale planına karşı çıktığının hatırlatılması üzerine önemli olanın ECOWAS üyesi ülkelerin tavrı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Bazum'un istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da Mahamadou, "Cumhurbaşkanının istifa etmesi için bir sebep yok. Bazum için istifa demek, kendisine güvenerek oy veren halkı hayal kırıklığına uğratmak demektir." ifadesini kullandı.

Mahamadou, hafta sonu Niamey'de düzenlenen darbeye destek gösterilerindeki kalabalığa da şaşırmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kadar kişinin nasıl bir araya getirildiğini bildiğim için şaşırmadım. Bir stadyumu doldurmak için tek yapmanız gereken araç ayarlamak ve gelenlere cep harçlığı vermek. Üstelik Nijer'in sadece Niamey'den ibaret olduğunu düşünmeyin. Niamey daima muhalefetin kalesi olmuştur ama aynı gösteriyi iktidarın etkin olduğu kentlerde düzenlemeniz zor."

ECOWAS'tan askeri müdahale gelmedi

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre dün gece yarısı itibarıyla dolmuştu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.

ECOWAS, 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da yeniden toplanma kararı aldı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

AA