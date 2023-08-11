Haber: Mert Osman Erman

"Bugün Nijer'de benzer bir durum var ve Ecowas'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemek isterim," dedi.

Bay Ouattara, Fildişi Sahili'nin 850 ila 1,100 kişilik bir tabur sağlayacağını ve Nijerya ve Benin'den askerlerin de görevlendirileceğini söyledi.

Ecowas grubunun başkanı Omar Touray, üyelerin "Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için Ecowas beklemeye alınmış gücünün gönderilmesi emrini verdiğini" söyledi.

Gücün neye benzediği veya ne tür eylemler yapabileceği konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

Toplantıdan önce, Nijer ile uzun bir sınır paylaşan kuzey Nijerya'dan Müslüman alimler, darbe liderlerini devirmek için güç kullanmaktan kaçınması için Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'ya çağrıda bulunmuştu.

Ancak toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Güç kullanımı da dahil olmak üzere hiçbir seçenek masadan kaldırılmadı, son çare olarak güç kullanılabilir" dedi.

"Eğer bunu yapmazsak, başkası bizim için yapmaz."

Darbe liderleri, herhangi bir müdahaleye karşı kendilerini savunacaklarını açıklamışlardı.

Ecowas, Nijer hükümetinin demokratik olarak seçilmiş hükümeti yeniden kurma süresini geçen Pazar gününe kadar uzatmıştı, ancak bu çağrı görmezden gelindi.

Bunun yerine, askeri liderler yeni bir hükümet kabinesi belirlediler.

ABD ve Fransa, daha geniş Sahel bölgesindeki cihatçı gruplarla mücadele çabalarının bir parçası olarak kullanılan askeri üslerine sahiptirler.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu haftanın başlarında BBC'ye verdiği röportajda, Rusya'nın Wagner paralı asker grubunun Nijer'deki istikrarsızlıktan "yararlandığına" inandığını belirtti.