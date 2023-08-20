Haber: Mert Osman Erman

Ecowas, Başkan Mohamed Bazoum'un geçen ayki devrilmesini tersine çevirmek için askeri eylem tehdidinde bulundu, ancak görüşmeler başarısız olursa.

Junta lideri, Nijer'in savaş istemediğini ancak yabancı müdahaleye karşı kendini savunacağını söyledi.

"Karşımızda bir saldırı olursa, bazı insanların düşündüğü gibi parkta yürüyüş olmayacak" dedi, cumartesi akşamı televizyonda yaptığı konuşmada.

Gen Tchiani ayrıca, Batı Afrika ülkeleri ekonomik topluluğu Ecowas'ın ülkeye uyguladığı "yasal ve insanlık dışı" yaptırımları eleştirdi.

Bu, elektriği kesmek, Niamey ve diğer büyük şehirlerde elektrik kesintilerine neden olmak ve hayati önem taşıyan ithalatları engellemek anlamına geliyor.

Kamyon şoförleri, yiyecek fiyatlarını artıran malzemeleri getirmek için haftalarca beklemek zorunda kaldı.

"Yaptırımlar, çözüm bulmak amacıyla tasarlanmamıştır, bizi dizlerimize getirmek ve bizi aşağılamak içindir" dedi Gen Tchiani.

Cumartesi günü binlerce kişi, istila durumunda gönüllü bir kuvvet için kayıt yaptırmak üzere Niamey'deki bir stadyuma geldi - ancak aşırı kalabalık nedeniyle kayıt işlemi başlayamadı, Reuters haber ajansı bildiriyor.

Darbenin tersine çevrilmesi için bölgesel çabalara, Nijer'de askeri üsleri olan ABD ve Fransa da destek verdi. Bu üsler, daha geniş Sahel bölgesindeki cihatçı gruplarla mücadele çabalarının bir parçasıdır.

Başkanlık muhafızını yöneten ve 26 Temmuz'da iktidarı ele geçiren junta lideri, askeri müdahalenin el-Kaide ve İslam Devleti grubuyla bağlantılı İslamcı ayaklanmaları daha da kötüleştirebileceğini söyledi.

"Terörist sürülerinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmaktan alıkoyan Nijer Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerinin profesyonelliği ve cesareti sayesinde büyük ölçüde, bu gerçeği cahilce görmezden geliyorlar" dedi.

Darbe, komşu Burkina Faso ve Mali'deki benzer son devralmalara benziyor.

Ve Rusya'nın Sahel bölgesindeki etkisi de Wagner adlı paralı asker grubu aracılığıyla büyüyor.

Gen Tchiani, iktidarın devredilmesi hakkında ayrıntı vermedi, ancak geçiş için prensiplerin darbe liderleri tarafından ev sahipliği yapılacak olan "diyalog"da 30 gün içinde belirleneceğini söyledi.

Ecowas, cumartesi günü ziyaretleri sırasında, medyatörlerin darbenin ardından eşi ve oğluyla birlikte gözaltında tutulan Bay Bazoum ile de buluştuğunu söylemek dışında açıklama yapmadı.

Onların heyeti, eski Nijeryalı askeri lider Gen Abdulsalami Abubakar tarafından yönetildi ve Nijerya'nın en kıdemli Müslüman lideri, Sokoto Sultanı Muhammed Sa'adu Abubakar III de dahil edildi.

Nijer'deki etkisi büyük olan, bazı bölgeleri daha önce güçlü bir krallık olan Sokoto Halifeliği'nin parçası olan Abubakar III, Nijer'de büyük bir etkiye sahip.

Cumartesi günkü toplantı, junta liderlerinin ve Ecowas'ın liderleri arasındaki ilk toplantıydı.