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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Alaska'daki yanardağ patlamaya devam ediyor

Alaska'daki yanardağ patlamaya devam ediyor

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Mali ve Fransız basını, Nijerli cunta yönetimi temsilcilerinin, Wanger temsilcileriyle Mali'de buluştuğunu açıklamıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre yarın doluyor.

Nasr, Wagner temsilcileriyle yapılan görüşmede Mody'nin, Nijer'e olası askeri müdahaleye karşı Wagner'den destek istediğini kaydetti.

İSTANBUL AA- Soufan Center bölge uzmanlarından Wassim Nasr, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Nijer'de hükümeti devirerek iktidarı devralan "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Başkan Yardımcısı General Salifou Mody'nin, Mali'de Wagner temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.

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