Abuja

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) raporunda ülkede zorla çalıştırılan çocuklara ilişkin veriler yayımlandı.

NBS raporunda 2022'de 24 milyondan fazla Nijeryalı çocuğun zorla çalıştırıldığı ve bunlardan 14,3 milyonuna tehlikeli işlerin verildiği belirtildi.

Raporda, zorla çalıştırılan çocuk işçilerin en çok bulunduğu bölgenin 6 milyon 407 bin 102 ile ülkenin kuzeybatısı olduğu, bu bölgede tehlikeli işlerin verildiği çocukların sayısının 3 milyon 266 bin 728 olduğu bildirildi.

Tehlikeli işler dahil çalışan çocuk işçilerin yüzde 49,9'unun ülkenin güneydoğusunda olduğuna işaret edilen raporda, 5-17 yaş grubundaki çocukların yaklaşık yüzde 94'ünün kendi kullanımlarına yönelik mal üretiminde yer aldıkları belirtildi.

Raporda, 5-14 yaş grubundaki çocukların, 15-17 yaş grubundakilere kıyasla istihdamda yer alma olasılıklarının daha düşük olduğu ifade edildi.

Nijerya'da 5-17 yaş grubundaki tüm çocukların yüzde 50,5'ine denk gelen 31 milyon 756 bin 302'sinin ekonomik faaliyette bulunduğu kaydedilen raporda, yüzde 39,2'sine tekabül eden 24 milyon 673 bin 485'inin de çocuk işçi olduğu belirtildi.

Yaklaşık 218 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.