ABUJA AA- Save The Children tarafından yayımlanan raporda, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde çiftçilere yönelik terör saldırıların artmasının, ülkede kötüleşen gıda krizine olumsuz katkıda bulunduğu belirtildi.

Bu eyaletlerde 5 yaşın altındaki 2 milyondan fazla çocuğun, akut yetersiz beslenme riski altında olduğu aktarılan raporda, sadece 2023'de 700 bin çocuğun açlıktan yaşamını yitirmenin eşiğinde olduğu kaydedildi.

Raporda, teröristlerin 2023'in ilk 6 ayında ülkede 128'den fazla çiftçiyi öldürdüğü ve 37 çiftçiyi kaçırdığı bilgisine yer verilirken, saldırılar sonucu geçim kaynakları kesintiye uğrayan çiftçilerin yerlerinden edildiği ifade edildi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.