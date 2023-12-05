Haber: Mert Osman Erman

Siviller, bir "bombalama hatası" nedeniyle öldü, ancak Cumhurbaşkanı Bola Tinubu ölü sayısını vermeden söyledi.

Eyalet Valisi Uba Sani daha önce, onların "yanlışlıkla" bir askeri drone tarafından "terörist ve haydutları hedef alan" bir hava saldırısı tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Düzine de yaralandı.

Savunma bakanlığı, operasyonu "gereksiz bir trajedi" olarak adlandırdı ve rutin bir görevin "tesadüfen topluluğun üyelerini etkilediğini" ekledi.

Yıllardır Nijerya ordusu, Kuzey Nijerya'nın bazı bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı suçlular ve militanlarla mücadele ediyor, köyleri basıyor ve rehine için yerel sakinleri kaçırıyorlar.

Savunma sözcüsü Tümgeneral Edward Buba, Pazar günkü hava saldırısının bölgedeki "teröristlerin" varlığına dair inanılır istihbarata dayandığını söyledi.

Tinubu Cumhurbaşkanı, "olayla ilgili kapsamlı ve tam teşekküllü bir soruşturma talep ediyor ve makamların kaza üzerine dikkatlice bakarken sükûneti çağırıyor" ifadesiyle belirtiliyor. Vali de bir soruşturma talep etti.

Hava saldırısı, Tundun Biri köyündeki köylülerin Pazar akşamı bir dini festival için toplandığı sırada gerçekleşti.

Başkent Abuja'daki Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan yapılan bir açıklamada, "Kuzeybatı Bölgesel Ofis, yerel otoritelerden şu ana kadar 85 cesedin gömüldüğüne dair ayrıntılar aldı, ancak arama hala devam ediyor" denildi.

"Cesetler, çocuklardan, kadınlardan ve yaşlılardan oluşan bir dizi kişiyi içeriyordu." Ölü sayısı onaylanmadı ve tahminler 30 ila 85'in üzerine çıkıyor.

Olayı gören bir adam, iki saldırı olduğunu BBC'nin Hausa servisine anlattı.

"Uçak, bombayı mekâna bıraktı, yerini ve çocukları dahil halkımızı yok etti," dedi.

"İkinci bomba, ilk patlamanın kurbanlarının cesetlerini getirmeye giden bazılarımıza bırakıldı. Ailemizden yaklaşık 34 kişiyi kaybettik ve hastanede 66 yaralı insanımız var."

Patlamanın ardından olan bir kadın, cesetlerin her tarafınca yayıldığını BBC'ye anlattı.

"Bazı kadınlar bebeklerini kucaklayarak öldü, bebeklerden bazıları hayatta kalırken diğerleri anneleriyle birlikte öldü" dedi.

Nijerya ordusu, ülkedeki kuzeybatı bölgelerinde haydutlar olarak bilinen militanlarla mücadele ederken sivil kayıplara neden olduğu suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Hükümet, çeteleri "terörist" olarak etiketledi.

2021'de kuzeydoğu Nijerya'daki bir cihatçı kampına düzenlenen bir Nijerya savaş uçağı saldırısında yanlışlıkla en az 20 balıkçı öldü.

2017'den bu yana Nijerya kuvvetlerinin neden olduğu kazara darbelerde 300'den fazla kişi öldü, bir araştırma firması SB Morgen'in raporu.