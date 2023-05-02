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Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe bağlandığını açıklamıştı.

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Böylece ocaktan bu yana ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 22 eyalete yayılan salgında vaka sayısının 532'ye ulaştığı, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 124'e çıktığı aktarıldı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, son bir haftada 297 menenjit vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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