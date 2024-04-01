Nisan 2024'te uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Nisan

- Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Çin'i ziyaret edecek, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelecek.

2 Nisan

- ABD’de, 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde, Demokrat ve Cumhuriyetçi seçmen, parti adaylarını belirlemek için, Connecticut, Delaware, New York, Rhode Island ve Wisconsin eyaletlerinde yapılacak ön seçimlerde oy kullanacak.

- Merkezi Paris’te olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD) "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlenecek.

- Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'yi, ayrı ayrı Paris'te ağırlayacak.

3 Nisan

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki gün süresince NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Avrupa Birliği (AB)-ABD-Ermenistan Üçlü görüşmesi yapılacak.

5 Nisan

- 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasının 32. yıl dönümü anılacak.

6 Nisan

- ABD’de, 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde, Demokrat seçmen, partilerinin başkan adayını belirlemek için Alaska, Hawaii ve Kuzey Dakota eyaletlerinde yapılacak ön seçimlerde oy kullanacak.

- Slovakya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenlenecek.

7 Nisan

- New York’ta, dünyanın en büyük sergi saraylarından biri olan Cavit Center’da Uluslararası Otomobil Fuarı düzenlenecek.

8 Nisan

- Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Hukuk Müşaviri Jack Smith, Trump’ın 2020 seçimlerinin sonucunu bozmaya yönelik iddialarla ilgili hazırlanan iddianameye itiraz edip edemeyeceğini açıklayacak.

- Kuzey Amerika kıtasında yaşanacak ‘tam güneş tutulması’ Güney Pasifik Okyanusu üzerinden başlayacak. Meksika’nın Pasifik kıyısından görülmeye başlanacak tutulma rotası, sonra Texas’ın kuzeydoğusuna doğru ilerleyip, New York ve Main eyaleti hattından Kanada’ya doğru hareket edecek.

10 Nisan

- ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio’yu Beyaz Saray’da ağırlayacak. İkilinin programında, bir devlet yemeği, siyasi, güvenlik ve ekonomik konuların yanında, iki ülke toplumunun ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin görüşmeler yer alıyor.

- Brüksel’de AP Genel Kurulu toplanacak. Toplantı iki gün sürecek.

11 Nisan

- Japonya Başbakanı Kişida, ABD Kongresinin ortak oturumunda konuşma yapacak.

- Biden, Beyaz Saray’da ABD-Japonya-Filipinler liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak.

- G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Milano kentinde 3 gün sürecek G7 Ulaştırma Bakanları Toplantısı yapılacak.

15 Nisan

- Başkan Joe Biden, Irak Başbakanı Muhammed Şiiya es-Sudani'yi Beyaz Saray’da ağırlayacak.

- Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) 4 gün sürecek bahar oturumu düzenlenecek.

- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin'e iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

16 Nisan

- Brüksel’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın katılımıyla iki gün sürecek “Avrupa’da ulus-devletin korunması” başlıklı konferans yapılacak.

17 Nisan

- Hırvatistan’da genel seçim yapılacak.

- G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Capri Adası'nda 3 gün sürecek G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

- Brüksel’de iki gün sürecek AB liderleri özel zirvesi düzenlenecek.

20 Nisan

- İtalya’da iki yılda bir düzenlenen Venedik Bienali'nin 60. Uluslararası Sanat Sergisi, kapılarını ziyaretçilerine açacak.

- Brüksel’de AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplanacak.

22 Nisan

- Brüksel’de AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları gayriresmi nitelikli toplantı yapacak.

28 Nisan

- G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Torino kentinde 3 gün sürecek G7 İklim, Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı yapılacak.