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Ulusal basında, Çin menşeli otomobil üreticilerinin yerel pazarda başta elektrikli araçlar olmak üzere hakimiyetini artırdığı vurgulandı.

Son verilere göre Nissan'ın Çin'de mayıs ayındaki yeni araç satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı.

Yerel pazarda fiyat rekabetinin giderek artmasının neticesinde Japon firmasının satış hacminin giderek düştüğü ve üretim fazlası verdiği kaydedildi.

Kapatma kararının, Çin'de seyreden düşük satışlar sonrası Japon firmasının ülke içi üretim kapasitesini daraltmak için alındığı ifade edildi.

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Yıllık 130 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrikanın, Japon firmasının Çin genelindeki toplam imalat hacminin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını oluşturduğu belirtildi.

Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı habere göre Nissan , Çin'in Ciangsu eyaletinin Çangcou kentindeki fabrikasını kapatacak.

Otomobil üreticileri, başta Çin menşeliler olmak üzere rakip firmaların Asya pazarında satış hacimlerini güçlendirmesi karşısında zorlanıyor.

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