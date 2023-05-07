İSTANBUL- Branşının en iyisi doktorlar eşliğinde her alanda danışanlarına en iyi sonucu vermeyi misyon edinen ''Nobel World Clinic''in ana danışan kitlesi Fransa ve Francophone ülkelerinden oluşmaktadır. Şirket aynı zamanda Francophone bir şirket olup bütün çalışanlar fransızca rahatça iletişim kurabilmektedir.

Danışanlarının müdaheleler sonrasında da takiplerine devam eden firma; içinde bulunduğu sektörün etik sorumluluklarının farkında olarak insan sağlığı esaslı bakış açısı ile her geçen gün daha mutlu hastalar için çalışmaya ve hizmet vermeye devam etmektedir.

HABER: ERCAN AYDIN