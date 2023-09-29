Haber: Mert Osman Erman

Küpeyi bulamadılar, ancak başka bir şeye rastladılar: Bin yıldan daha eski tarihlere dayanan kalıntılar.

Aasvik ailesi, bir kase şeklinde tokal ve Viking dönemine ait bir gömü parçası olduğu görünen başka bir nesneyi kazdılar.

Uzmanlar, bu kalıntıların küçük Jomfruland adasında dokuzuncu yüzyılın bir kadınının gömülmesinde kullanıldığına inanıyorlar.

Keşif, Norveç'in güney sahilinin açıklarındaki bu adadaki ailenin bahçesinin ortasındaki büyük bir ağacın altında yapıldı

"Jomfruland'da bulunan ilk güvenli Viking dönemi buluntuunu bulan aileyi tebrik ediyoruz," diye yazdı Vestfold ve Telemark İl Konseyi Kültürel Mirası Facebook'ta.

Uzmanlar adada yüzlerce yıl öncesine dayanan yerleşimler olduğunu biliyorlardı, ancak kanıtlar sadece Orta Çağ'a kadar gitmekteydi.

Bir uzman tokanın 780 ile 850 yılları arasına tarihlendiğini sonuçlandırdı.

Yetkililer, Aasvik ailesini nadir buluntuyu hemen otoritelere bildirdikleri için övdü.