İzmir Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, üç sezondur seyirciyle buluşan ve beğeni toplayan eser, Victor Hugo'nun aynı adlı romanından esinlenerek sahneye uyarlandı.

Balenin müziklerine Cesare Pugni, müzik düzenlemesine Bujor Hoinic imza attı. "Notre Dame'ın Kamburu" balesinin koreografisi ve librettosunu ise Göksel Armağan Davran ile Ahmet Volkan Ersoy hazırladı.

Orkestra şefinin Tolga Taviş olduğu eserde, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını ise Gülay Korkut üstlenecek.

Eserde, birçok fiziksel eksikliğe ve çirkinliğe sahip olmasıyla karakterize edilen zangoç Quasimodo'nun üç saat süren makyajı ve eserin dönemine uygun görkemli dekorları da izleyicinin beğenisine sunulacak.

"Notre Dame'ın Kamburu" 1, 3, 6, 8, 10 Şubat ve 2, 4, 6 Mart'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde izlenebilecek.

Eserin biletleri ve sezon programı ile ilgili detaylı bilgiye "izmirdob" sosyal medya hesaplarından ve "operabale.gov.tr" web sayfasından ulaşılabilir.