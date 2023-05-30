HABER: DİNÇER KARACALAR

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Nur Demirag, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra sosyal yaşamdaki faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor. Firuze Dekor’un sahibi olan iş kadını, şimdi de spor dünyasına adım attı.

ÇERKESLERİN TAKIMI

Nur Demirag, Kuzey Kafkasya kökenli yurttaşların kurduğu, Süper Amatör Lig ekibi Nart Spor’un yönetim kuruluna seçildi. Demirag, “Çerkes olmanın gururu ile Nart Spor Kulübü’nün yeni yönetiminde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kulübümüzü başarıya taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, desteklerimiz Nart Spor ile” dedi.