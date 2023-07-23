Türk Sinema Vakfı ile Esenyurt Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlenen Sinema Akademisi ilk öğrencilerini mezun etti.

Türk Sinema Vakfı Başkanı, oyuncu Nur Sürer’in katıldığı ve başarılı öğrencilere sertifikalarını verdiği törene Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, yönetmen Aydın Sayman, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler 3 ay boyunca yönetmen yardımcılığı, senaryo asistanlığı, kurgu asistanlığı ve kamera asistanlığı gibi eğitimler aldı.

Nur Sürer, “Sinemaya verdiği önemden dolayı Esenyurt Belediyesi’ni kutluyorum. Çünkü buranın içerisinde sanata, sinemaya, edebiyata yönelik çalışmalar var. Ben bütün belediyelerin bu anlamda hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin katılımcı olacağı, kursların çoğalacağı yerler olması gerekiyor. Sanata herkesin ihtiyacı var. Sanat su gibi, bir bitki gibi. Gençler mutlaka bu kurslara katılsınlar, kendilerini geliştirsinler. Televizyonda işler o kadar çoğaldı ki, gerçekten kamera arkası eleman bulmamız giderek zorlaşıyor. Genç arkadaşlarımız çalışırlarsa rahatlıkla iş bulabilirler. Esasında sinema sektörü çok bağımsız bir iş. Bir bankacı gibi ya da bir devlet memuru gibi değilsiniz. Kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Beni sinemada en çok çeken şeylerden birisi de bu. Sinemacılık insana özgürlük sunan bir meslek” dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN