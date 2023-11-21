Haber: Mert Osman Erman

Michelle Obama, Amal Clooney ve Melinda French Gates geçen yıl, sorunu ele alma amacıyla vakıfları arasında bir işbirliği başlattıklarını açıkladı.

BM'nin uyarısına göre mevcut ilerleme hızında, bu sorunun 300 yıl içinde ortadan kalkamayacağı konusunda bir uyarı yapıldı.

Ancak eski First Lady Michelle Obama, BBC News'a şunları söyledi: "Bu yarın çözülebilecek bir sorun."

Üç kadın, Malavi ve Güney Afrika ziyaretleri sırasında BBC 100 Women'a özel olarak konuştular. "Özür dilerim," dedi 26 yaşındaki Lucy, gözyaşlarını sıkıştırarak. "Duygusal hissediyorum."

Lucy, Malavi'nin orta bölgesindeki Ludzi Girls ortaokulunun kütüphanesindeydi. Amerika'nın gizli servis ajanları, okul bahçesinin kırmızı alev ağaçları altında dışarıda duruyordu. Kızların okulda kalmalarının öneminden ve çok yaşlı erkeklerle evlenme kaderinden kurtulmalarının öneminden bahsetmişti ki birdenbire duyguları kendisini aştı.

Masa etrafında, dünyanın en etkili üç insani yardımseveri - Melinda French Gates, Amal Clooney ve Michelle Obama - sessizce onun hikayesini dinledi.

Girls Not Brides adlı STK'ya göre, Malavi Doğu ve Güney Afrika'da en yüksek çocuk evliliği oranlarından birine sahip olup, kızların %42'si 18 yaşına geldiğinde zaten evlenmiş durumda. Ludzi Girls okulu bulunan Mchinji Bölgesi'nde kızların %33'ünün 18 yaşına gelmeden hamile kaldığı ve eğitimlerine son verdiği bildiriliyor.

Lucy, bu kızlardan biri olabilirdi. Babası onu 14 yaşındayken okuldan çıkarmak istemiş, ancak direnmiş ve daha sonra kendi köyünden üniversiteye giden ilk kız olmuş. Şimdi, eğitim alanında bir derecesi olan, AGE Africa adlı bir örgütte Malavi'deki savunmasız kızlar için burslar sağlayan bir bölge lideridir. Lucy bir zamanlar programın bir öğrencisiydi ve şimdi kendisi gibi kızlara yardım ediyor. Lucy'nin annesi başarısından çok memnun, dedi, ancak babası biraz daha az mutlu. Bağımsız bir kızla başa çıkmak konusunda hala sıkıntı çekiyor, dedi. Tüm bunları paylaşmak, onu aşmış durumda bıraktı.

Lucy'nin solunda oturan Amerika'nın eski First Lady'si, "Babana bir mesaj gönderir misin? Onu bir dahaki sefer gördüğünde, Michelle ve Barack Obama'nın seninle ve olmuş olduğun kadınla gurur duyduklarını söyle," dedi.

Lucy başını kaldırdı, gülümsedi. Lucy'nin sağında oturan uluslararası insan hakları avukatı Bayan Clooney, "Ve artık senin bir avukatın olduğunu da söyle," ekledi.

Geçen yıl çocuk evliliği ile mücadele etmek amacıyla işbirliklerini duyuran Michelle Obama, Amal Clooney ve Melinda French Gates, Malavi ve Güney Afrika'yı ziyaret ederek sorun üzerine odaklanan temel örgütlerin çalışmalarını güçlendirmeyi ve hayatları etkilenen kızlar ve kadınlarla buluşmayı amaçladılar.

Bayan Obama'nın eğitim odaklı organizasyonu Girls Opportunity Alliance, dünya genelinde kızların hamilelik ve genç yaşta evlilik nedeniyle okulu bıraktığını zaten tespit etmişti. Bayan Clooney, kırsal topluluklardaki kızların haklarından haberdar olmalarını sağlamak için çalışıyordu ve Bayan French Gates'in projelerinin çoğu genç yaşta doğumdan sonra komplikasyonlar yaşayan kızların sağlık hizmetlerini iyileştirmeye odaklanmıştı.

Hepsi kadınların ve kızların haklarını savunmaya tutkulu oldukları için bir koalisyon, doğal bir uyum gibi görünüyordu.

Mrs. Clooney, "Bu gerçekten çok güzel ve çok organik bir ortaklık ve dostluk oldu, üçümüz arasında," dedi BBC 100 Women'a.

Gates Vakfı ile yapılan erken bir görüşmede, "Cinsiyet adaleti üzerinde büyük bir ölçekte çalışıyorsunuz, ancak çoğunlukla hukuku bir araç olarak kullanmıyorsunuz. Ekonomiye ve sağlığa bakıyorsunuz. Belki bir ortaklık kurabiliriz?" dedi.

Ludzi ilkokulunda bir çadır altındaki bir hukuk kliniğini ziyaret eden BBC, binin üzerinde katılımcısı olan bir etkinliği gördü, çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu. Bazıları hamile genç kızlardı ve doğum yaptıktan sonra okulda kalmak için ne yapabileceklerini soruyorlardı.

"Ben kendimi, savaştığımız kızlarda görüyorum," dedi Bayan Obama BBC'ye. "Kızlarımda o kızları görüyorum."

Ancak bu sorunun kısa vadeli bir çözümü olmadığına dair endişeler var. Unicef'in bu yılın başında yayımladığı bir raporda, çocuk evliliklerinin şu anda tüm evliliklerin %19'unu oluşturduğu, bu oranın 10 yıl önce %23 olduğu belirtiliyor. Ancak çocuk evliliklerini ortadan kaldırmanın hala yaklaşık 300 yıl sürebileceği ekleniyor.

"Bu acil bir konu," diyor Bayan Obama. "Bu konuyu görmezden gelip diğer büyük sorunlarla başa çıkabileceğimizi ve tüm diğer büyük konularda ilerleme kaydedebileceğimizi düşünemeyiz - yoksulluk, iklim değişikliği, savaş ve geri kalan - eğer nüfusumuzun %50'sine doğru bir şey yapmıyorsak.

"Bu, yarın çözülebilecek bir sorun. Dünya liderleri bir araya gelip bunu bir öncelik haline getirirse, 300 yıl sürmezdi. Bir nesilden daha az sürede gerçekleşebilirdi."

Michelle Obama, Amal Clooney ve Melinda French Gates, programlarının zaten ülke genelinde projeleri desteklediği Malavi'yi ziyaret etmeyi seçti. Uzun vadeli işbirliklerinin nasıl şekilleneceği henüz net değil, ancak şu an için kadınlar, yıllardır topluluklarla çalışan yerel örgütleri destekleyeceklerini söylüyorlar.

Bayan Clooney şunları söylüyor: "Bu konuyla ilgilenmesi gereken büyük çaplı uluslararası kuruluşlar, BM Güvenlik Konseyi gibi güçlü hükümetler, gerçekleştirmiyorlar. Bu nedenle ben düşünüyorum ki hayırseverlik ve bireyler daha büyük bir rol oynamak zorundalar."