ANKARA AA-Yapay zekaya dayalı veri analitiği ve ölçme, oyunlaştırma, sanal gerçeklik, blokzincir ve benzeri teknolojilere ev sahipliği yapacak ETKİM, eğitim teknolojileri geliştiren firmalar için Türkiye'nin bu alandaki ilk üssü olacak.

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Alemdar, kuruluş çalışmaları tamamlanan merkezle ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

ETKİM'in kurulması için 2021'de başlattıkları çalışmaları bu yıl tamamladıklarını söyleyen Alemdar, eski adıyla ODTÜ TEKMER olan binanın, ETKİM olarak sıfırdan yapılandırıldığını bildirdi.

Alemdar, merkezi, ODTÜ Teknokent, Milli Eğitim Bakanlığı ve KOSGEB ile "eğitim teknolojileri dikeyinde uzmanlaşmış bir kuluçka merkezi" olarak tekrar faaliyete geçirdiklerini anlattı.

Eğitim teknolojilerinin öneminin, özellikle Kovid-19 döneminde çok net görüldüğünü vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Biz zaten bu konularda ODTÜ TEKMER binamızdan çıkmış pek çok startup'un bulunduğu bir ekosistemde yer alıyorduk. Bunların da destekleriyle sadece eğitim teknolojileri dikeyinde odaklanmış ve eğitimin her boyutuna dokunan startup'lar için güzel bir merkezi hayata geçirdik. Bunun bir sonraki aşamasında ise bu girişimcilerin hızlandırılmalarına yönelik programları KOSGEB'in ve Bakanlığımızın desteğiyle faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz."

Aynı yoldan geçen girişimciler bir arada olacak

Merkezin, Türkiye'nin her yerinden girişimcilere açık olduğunu, girişimcilere "kuluçka hizmeti" sunacaklarını belirten Alemdar, şöyle devam etti:

"Burada, girişimcilerin sadece bilgisayarlarını alıp çalışabilecekleri, onun dışındaki ofis ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı bir ortam sunuyoruz. Buradaki ihtiyaç, fiziksel ofis alanı vesaire değil, sinerji. Yani aynı acıları yaşayan, aynı yoldan giden girişimcilerin bir arada olmaları, onların da kapsamlı bir şekilde diğer startup'larla veya kendilerinden önce aynı yolu geçmiş startup'larla ve kurucularla tanışmalarını sağlıyoruz."

ETKİM ile girişimcilere düzenli eğitimler verdiklerini belirten Alemdar, özellikle eğitim teknolojileri dendiği zaman Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün rolünün ön plana çıktığını söyledi.

Alemdar, ETKİM'in faaliyetlerinin en önemli unsurunu oluşturacak başlığın, öğretmenlerin, yani eğitimcinin eğitimi olacağını ifade ederek, tüm öğretmenlere, alanlarına yönelik içerik üretmesi için teknik altyapı sunulacağını bildirdi.

Merkezde ürün geliştirme sürecinde yer alan girişimciler için KOSGEB ile işbirliği içerisinde hızlandırma programları da oluşturacaklarını belirterek, şunları aktardı:

"Türkiye eğitimde çok önemli bir noktada. Türkiye'de yaklaşık 20 milyona yakın öğrenci, 1 milyona yakın öğretmen var. Pek çok ülkenin nüfusundan fazla. Dolayısıyla bu pazardaki deneyim dünyanın her yerinde önemli bir değer, bu değerin de ticarileşmesi için hızlandırılması, yurt dışı pazarlara gitmesi gerekiyor. Biz KOSGEB ile bir hızlandırma programını San Francisco'da yürütüyor olacağız. Bunun dışında da yıl içerisinde yine Türkiye'deki tüm girişimcilerin, eğitim teknolojileri dikeyinde çalışanlar veya diğer dikeylerde de hızlandırma programlarına da erişmelerini sağlıyor olup burada da temel hedefimiz yurt dışından hem pazar bulmaları hem süreçlerine desteklemek gibi faaliyetleri burada yürütüyor olacağız."

"Oyunlaştırılmış içeriklere yönelik faaliyetler çok önemli"

Serdar Alemdar, özellikle eğitmenlerin dijital altyapı konusunda yetiştirilmesi için geliştirilecek içeriklerin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitim ve özellikle dijital içerikler, küresel rekabette ülkemizin gücünü arttırabileceğini düşündüğümüz alanlar. Türk dizisi diye bir kavram var, dünyada herkesin bildiği bir şey. Bunun biraz daha farklı şekilde, eğitim içerikleriyle, oyunlarla, oyunlaştırılmış içeriklerle geliştirilmesine yönelik faaliyetler çok önemli. Bu konularda çalışan startup'ları, ODTÜ Teknokent'e ve ETKİM kuluçka merkezimize bekliyoruz. Son olarak da ciddi oyun. Pek çok meslek eğitimi veya elle ilgili pek çok çeşitli alanlarla ilgili eğitimler fiilen yapılamaz. Yani okyanus altı kaynak eğitimi için okyanusun altına inip de kaynak yapamazsınız. Ancak bunun bir simülasyonu yapılabilir. Savaş uçağı eğitimi, gemi eğitimleri de zaten buradan çıkmıştır. Bu alanında çok genişleyeceğini düşünüyoruz. Ciddi oyun, oyunlaştırarak öğretme vesaire bu konulardaki tüm girişimcileri ODTÜ Teknokent'e bekliyoruz."