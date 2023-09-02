Haber: Mert Osman Erman

Görüntüler, ona iddia edilen hırsızlık nedeniyle soru sormaya çalışan memurları gösteriyor.

Cuma günü yayınlanan videoda, aracının önünde duran bir memurun, arabasının üzerine doğru sürdüğü görülen Ta'Kiya Young'a doğru direkt olarak ateş ettiği görülüyor.

Video, iki memurun Ta'Kiya Young ile yaklaşık bir dakika boyunca konuşmalarını gösteriyor ve ardından ateşlenen tek atışı gösteriyor.

Videoda, memurlardan biri kapısının yanında duruyor ve defalarca ona "arabadan in" demeye devam ediyor.

"Niçin?" diye iki kez yanıt veriyor ve ekliyor: "Bunu yapmayacağım."

Aracının önünde duran memur, diğer elinde çekili tabancası olan kaputun üzerinde sol elini tutuyor.

"Beni vuracak mısın?" diyor, birkaç an sonra tek bir atış yapılıyor ve memur hızla aracın yolundan çıkıyor.

Memurlar, araç mağazanın girişine yakın bir tuğla duvara girdikten sonra camını kırmaya çalışıyorlar.

Memurların tıbbi yardım yapmaya çalıştığını söylüyorlar, ancak iki çocuk annesi ve henüz doğmamış çocuğu silahlanma olayından sağ kurtulmadı.

Blendon Polis Şefi John Belford, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu bir trajediydi. Bayan Young'ın ailesi anlaşılır bir şekilde çok üzgün ve yas tutuyor" dedi.

"Hiçbirimiz acılarının derinliğini tam olarak anlayamayız, ancak hepimiz dualarımızda onları anabiliriz ve bu yürek burkan olayın üstesinden gelmeleri için zaman ve mekan verilebilir."

Kimlikleri belirlenmeyen her iki memur da bağlantılı olmayan bir çağrı için otoparktaydı. Olaydan sonra her ikisi de idari izne alındı.

Arabanın penceresinin önünde duran memur göreve geri döndü ancak ateş eden memur izinde kalmaya devam ediyor.

Video, Cuma günü yayınlanmadan önce Bayan Young'ın ailesi tarafından görüntülendi.

Aile, atışın "açıkça suç bir eylem" olduğunu ve "kaçınılabilir" olduğunu söyledi.

Blendon Township polis departmanı, atışı incelemesi için Ohio Başsavcısı'nın Suç Soruşturma Bürosu'na başvurdu.

Bayan Young, altı ve üç yaşlarında iki oğlun annesiydi. Ailesi, kasımda doğuracaktı diyor.