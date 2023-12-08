Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Park'ta 3-1 kazandıkları Yukatel Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'un iyi bir takım olduğunu aktaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Zor bir maç bekliyorduk. rakibimizde teknik direktör değişikliği yaşandı. Bazen maçlara hoca olmadan çıkmam takımları ekstra motive edebiliyor. Maça iyi başladık. İyi oyunla 2-0 öne geçtik ve top bizdeydi. Maçın büyük bölümünü etkili bir şekilde oynadık. İlk yarının sonunda yediğimiz penaltı golüyle ikinci yarı rakibimize cesaret geldi ve önde oynamaya başladılar. Net pozisyonlar yakaladık ama kaçırdık. Sonrasında pozisyonlar da verdik. İyi bir geçiş takımına karşı oynadık. Yusuf Sarı'nın defansa gelmeyip geçiş oyunundan etkili olacağını biliyorduk. Yusuf'un birebirdeki başarısı pozisyonlar vermemize neden oldu. Sonuçta 3-1 kazandık. Önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Kopenhag maçı öncesi kazanmak istiyorduk. Hepimize moral oldu." diye konuştu.

"Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz"

Okan Buruk, son 2 maçta sol bekte kullandığı hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın sok beke alıştıkça daha iyi olacağını söyledi.

Bek pozisyonunun Türk futbolunun genel sorunu olduğunu aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz. Milli takımda da aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Milli takımda sol bekte şu anda Ferdi Kadıoğlu oynuyor. O da on numaradan, kanattan beke evrilen bir hücum oyuncusu. Bu örnekleri görüyoruz. Bunun için zaman da lazım. Oyuncunun bu rolü kabul etmesi ve oynadıkça daha iyi duruma gelmesi bizi sevindirir. Barış'ta da bu potansiyel var. Birebirde, hem öne hem de geriye koşularda etkili olabiliyor. Fiziksel olarak herkesle başa baş oynayabilecek, yüksek topta etkili olabilecek bir futbolcu. Ancak tecrübe lazım. Bugün ligin en formda sağ kanat oyuncusuna karşı oynadı. 2-3 hatası oldu ama genelde iyi bir performans ortaya çıkardı."

Sol bek oyuncuları Angelino ve Kazımcan Karataş'ın performanslarıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Angelino ile ilgili konu kendisiyle paylaşıldı. Türkiye'de yerli oyuncu ile oynamak istediğimizi söyledik. O da bunu biliyor ve esktra çalışmalar yapıyor. Angelino, hem anlaşabileceğimiz hem de olumlu reaksiyon veren bir oyuncu. Kazımcan genç bir futbolcu. Oynadıkça gelişecek. Süre vermeye çalışıyoruz. Daha iyi olduğu süre içinde ona şans gelecek. Barış'ın geçen haftaki hücum ve savunma performansı bizi onunla başlamaya itti." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyech ve Sanchez'in durumu

Buruk, sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Davinson Sanchez'in 4 gün sonraki Kopenhag maçında oynamak istediğini söyledi.

Sakatlığı geçen Wilfried Zaha'yı Adana Demirspor'a karşı kullandıklarını hatırlatan 50 yaşındaki teknik adam, "Zaha'yı bugün oyunun bir bölümünde kullandık. Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'i de önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Pazar günkü antrenman ne durumda olduklarına bakacağız. Takım antrenmanına katılabilirlerse salı günü oynama şansları olacak. İki futbolcu da oynamak istiyorlar. İnşallah ikisinden de faydalanacağız. Bizim için çok önemli futbolcular." ifadelerini kullandı.

"(Icardi) Performansından çok memnunum"

Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Icardi'nin sezon başı takımla çalışmadığını ve sonrasında sakatlık yaşadığını hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Geçen sezon Icardi'nin yavaş yavaş yükselen bir performansı vardı. Sezon başını bizimle yapmamıştı ama devamında forma girdi. Bu sezon da sezon başında bizimle değildi. Sonrasında sakatlık yaşamasına rağmen üst üste maçlar oynadı. Ben oyunundan ve performansından çok memnunum. Bütün takımlar artık Icardi'nin yanından 2 stoperi ayırmıyor. Bu da bizim için bir avantaj oluyor. Diğer oyuncularımızın boş kalıp, alan bulmasını sağlıyor. Bugün gol atıp asist yaptı. Hep iğneyle oynayıp, bizimle antrenman yapamıyordu. Şu anda antrenman yapıyor. İğnesiz antrenmanları da başladı. Bence her geçen gün performansı artacak."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sağ kanatta oynayan Sacha Boey ve Tete'nin performansından memnun olduğunu vurguladı. Buruk, şanssız gününde olan Tete'nin gol atamasa da etkili olduğunu belirtti.

Okan Buruk, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da kiralık oynayan Nicolo Zaniolo'nun devre arasında döneceğine yönelik iddiaların sorulması üzerine kendilerine bu konuda bir bilgi gelmediğini söyledi.