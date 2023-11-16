Çanakkale’nin Çan ilçesinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özer İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kır'ın organları 5 kişiye umut oldu.

Kır, 5 gün önce beyin kanaması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi süren 55 yaşındaki Mehmet Ali Kır’ın beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Bağış Koordinatörleri Uzman Dr. Azem Ülkü, hemşire Gönül Pınarcıoğlu’nun görüşmeleri neticesinde ailesi Kır’ın organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla alınan sağ ve sol böbrek ile karaciğer Bursa’ya, iki kornea da Balıkesir’deki hastanelere gönderildi.

Hastane Başhekimi Operatör Dr. Hasan Keser, aileye sabır, yaşama yeniden tutunacak olan hastalara da acil şifalar diledi.

Mehmet Ali Kır'ın cenazesi Çan'ın Sameteli köyünde toprağa verildi.

Cenazeye Kır'ın ailesi ve yakınları, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Belediye Başkanvekili Harun Arslan, Çan İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan ile vatandaşlar katıldı.