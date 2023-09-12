Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Fransız teknik adamın görevinin karşılıklı anlaşma sonucu sona erdiği kaydedildi.
Olimpik Lyon'un başında 11 ay görevde kalan Blanc, 37 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı.
AA
Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Fransız teknik adamın görevinin karşılıklı anlaşma sonucu sona erdiği kaydedildi.
Olimpik Lyon'un başında 11 ay görevde kalan Blanc, 37 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı.
AA
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