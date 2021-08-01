Bakan Varank: Devlet- millet el ele verecek, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız

YALOVA, (DHA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Yalova’ya geldi. Bakan Varank, ilk olarak Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Bakan Varank'a AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükmüş, Meliha Akyol, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Atlınova Belediye Başkanı Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar eşlik etti. Başta Manavgat ve Marmaris olmak üzere Türkiye’nin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlarda adeta ciğerlerinin yandığını beliren Bakan Varank, cansiperane mücadele esnasında hayatını kaybeden yangın emekçilerine, ormancılara ve vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kritik durumdaki afet bölgelerini ziyaret ettiklerini belirten Bakan Varank, “Yangından etkilenen Antalyalı, Muğlalı kardeşlerimizle bire bir görüşme imkanı bulduk. Şunu bilmenizi isterim ki; devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Koordinasyon masası ilk günden beri gece gündüz çalışıyor. 9 insansız hava aracı anlık görüntü alıyor; 14 uçak, 45 helikopter, yüzlerce arazöz ve iş makinesi de anında müdahale ediyor. Binlerce itfaiye ve orman personelimiz, güvenlik güçlerimiz sahada. Bunun yanında, vatansever gönüllülerimiz de ekiplerimize yardımcı oluyorlar. Tabii en büyük temennimiz bu yangınların bir an evvel kontrol altına alınması. Ardından, yanan bölgeleri çok daha yoğun bir şekilde ağaçlandıracak bu felaketin izlerini en kısa sürede sileceğiz. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza kira yardımından vergi ve borçların ertelenmesine, hasarların karşılanmasından faizsiz acil destek kredisine kadar pek çok destek vereceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti olarak, devlet-millet el ele verecek bu zor günleri tez zamanda, hep birlikte atlatacağız” dedi.

'KILIÇDAROĞLU, AFET UZMANI GİBİ AHKAM KESİYOR'

Doğal afetlerin siyasetin üzerinde olan milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren hadiseler olduğuna değinen Bakan Varank, muhalefete yüklenerek, “Ne yazık ki ülkemizde, bu dayanışma ruhuna kasteden bir engel var: o da ana muhalefet partisi ve müzmin muhalifler. İnanın yapılan açıklamalara, yürütülen kara propagandaya baktığınızda şunu açıkça görüyorsunuz: karşınızda ‘kriz çıksın, kaos olsun, felaket olsun insanlar zor duruma düşsün, biz de bundan faydalanalım’ diye bekleyen, ellerini ovuşturan bir zihniyet var. ‘Afet yönetimi nedir, kriz yönetimi nasıl yapılır?’ diye sorsanız üç cümle kuramayacak Kılıçdaroğlu çıkıyor, afet uzmanı gibi ahkam kesiyor. Doğal afetleri dahi AK Parti’ye bağlayacak kadar şirazeden çıkmış vaziyette. Beyefendi afet bölgesine gidiyor, orada canlarıyla mücadele eden ekiplere, vatandaşlara moral vereceğine acılardan siyaset devşiriyor. Aynı gün görevi başında 2 şehit vermiş olan Orman Genel Müdürlüğü’nde dahi suç arayabiliyor. Biz yangına su taşırken, bunlar oraya fitne, fesat, kirli siyaset taşıyorlar. Ama hiç merak etmeyin, bunlara rağmen biz birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Toplam aşılanma sayısında 70 milyonun aşıldığını kaydeden Bakan Varank, “VLP temelli yerli aşı adayımızda vatandaşlarımızın fedakarlığıyla büyük bir aşama kaydettik. Bu aşının bilhassa yeni varyantlar karşısında önemli bir direnç sağlayacağını öngörüyoruz. Yakın bir zamanda bu aşımızda da Faz-3 çalışmalarına başlayacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.

'PROJE İLE YÖRESEL ÜRÜNLERDEKİ KATMA DEĞERİ ARTIRACAĞIZ'

Altınova Yöresel Ürünler Merkezi’ne de değinen Bakan Varank, “4 milyon liraya yakın bütçesi olan bu projeyi Kalkınma Ajansımız ve Altınova Belediyemiz ile birlikte geliştirdik. Yaklaşık bir dönümlük alana sahip olacak bu merkezde; yöresel ürünlerin üretim alanları, satış reyonları, hediyelik eşya dükkanları olacak. Engellilere uygun olarak inşa edilecek olan tesisimiz bu yönüyle de örnek teşkil edecek. Proje ile ilimizin yöresel ürünlerdeki katma değerini artıracağız. Bu merkezi kadın üretici kooperatifimizle işleteceğiz. Kadınlarımız reçel, salça, erişte ve tarhana gibi doğal ürünleri üretip satacaklar. Böylece hem istihdam olanaklarını artıracağız hem de kendi girişimlerini kurmaları noktasında kadınlara destek sağlayacağız. Tam kapasite faaliyete geçtiğinde yaklaşık 100 vatandaşımızın bu merkezden faydalanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

'KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK GÖSTERİYORUZ'

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisindeki hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini kaydeden Bakan Varank, “Genciyle, yaşlısıyla, mühendisiyle, doktoruyla, rektörüyle, genel müdürüyle, esnafıyla, işçisiyle bu işi topyekün sahiplenmeliyiz. Özellikle bölgesel kalkınma noktasında kadınlara pozitif ayrımcılık gösteriyoruz. Bunlarla birlikte, inşallah yakın zamanda dikkatinize sunacağımız Ulusal Girişimcilik Stratejimizde, kadınlara yönelik pek çok eylem yer alacak. 2012-2021 döneminde TÜBİTAK BİGG programı ile 276 yeni kadın girişimciye 51,4 milyon lira destek verdik. Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla kadın girişimciliğine 37 milyon lira kaynak aktardık. 2012 yılından bu yana KOSGEB aracılığıyla kadın girişimcilere yaklaşık 1,5 milyar lira destek sağladık. Bu rakam KOSGEB tarafından tüm girişimcilere sağlanan tutarın yüzde 45’ini oluşturuyor” açıklamalarında bulundu.