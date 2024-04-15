Tokyo

OpenAI'ın açıklamasında şirketin "İnsanlığa zararsız yapay zeka üretmek" mottosuyla hareket ettiği belirtilerek, "Teknolojideki küresel liderliği, hizmet kültürü ve yeniliği benimseyen topluluğu nedeniyle ilk Asya ofisimiz olarak Tokyo'yu seçtik." ifadesi kullanıldı.

Yeni ofisin, OpenAI ürünlerinden, karmaşık iş süreçlerinin otomatikleştirilmesinden faydalanan Toyota, Rakuten ve Daikin gibi kurumsal müşterilerle teması hızlandıracağı vurgulandı.

Açıklamada şirketin Japonya pazarına yönelik, metinleri mevcut modelden daha hızlı çeviren ve özetleyen, Japonca için optimize edilmiş özel sohbet robotunu hizmete sunduğu kaydedildi.

Firma, yeni ofisi aracılığıyla müşteri desteği dahil kurumsal hizmetler sunmayı ve Japonya içinde yönetim çerçevesi oluşturmayı planlıyor.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, yeni ofisin açılışı dolayısıyla Çiyoda bölgesindeki otelde düzenlenen basın toplantısına iş ve bürokrasi dünyasından temsilciler katıldı.

"Ortaklığın ilk adımı"

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, toplantıya gönderdiği video mesajda Tokyo'daki ofisi "Japonya halkı ve iş dünyasıyla uzun vadeli olmasını umduğu ortaklığın ilk adımı" olarak niteledi.

Altman, "Yapay zekanın insanları daha üretken olmaya teşvik ederek çalışmaları hızlandıracağına, aynı zamanda henüz hayal bile edilemeyen yeni sektörlere değer katacağına inanıyoruz." dedi.

OpenAI yöneticilerinden Brad Lightcap, toplantıdaki konuşmasında Japonya'nın 2 milyondan fazla müşteriyle, OpenAI sohbet robotunu kullanan en büyük pazarlardan olduğunu belirtti.

Dublin ve Londra'da açılmıştı

Uluslararası operasyonlarını geliştirmeyi hedefleyen ABD merkezli yapay zeka ürünleri geliştiricisi OpenAI, 2023'te Londra ve Dublin'de ofis açtığını duyurmuştu.

CEO Sam Altman, Nisan 2023'teki Tokyo ziyareti kapsamında Başbakan Kişida Fumio ile görüşmesinde ulusal pazara yönelik yatırım olasılıklarını ele almıştı.

Görüşmede Altman, "Bu teknolojinin artılarını ele aldık ve eksilerini nasıl azaltabileceğimizi konuştuk. Japon kültürüne ve diline uygun bir model oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.