Ankara

OpenAI'den yapılan yazılı açıklamada, haber kuruluşlarıyla işbirliği halinde olunduğu kaydedilen açıklamada, Associated Press gibi bazı büyük medya organları ile anlaşmalar imzalandığı anımsatıldı.

Yapay zeka teknolojilerini eğitmek için kullandıkları içeriklere telif ödendiğinin altının çizildiği açıklamada, New York Times'ın açtığı davada, OpenAI ve teknolojilerinin çalışma şekillerinin tam yansıtılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, New York Times'ın açtığı davanın "mesnetsiz" olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

The New York Times, yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

New York Güney Mahkemesinde açılan davada, The New York Times tarafından yayımlanan milyonlarca makalenin, artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için kullanıldığı iddia edilmişti.

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.