Haber: Damla Oya Erman

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın şirketi, ChatGPT aboneleri için Pazar günü yeni bir beta özelliği tanıttı. Bu özellik, PDF dosyalarını yüklemelerine olanak tanıyor. Sohbet botu bu dosyaları analiz ediyor ve kullanıcıların bu dosyalar hakkında sorular sormasına imkan veriyor.

PDF dosyaları içerisindeki verileri çıkarmak ve bilgi sentezlemek için yüzlerce sayfa PDF'de gezinme deneyimi olan herkes, bu güncellemenin ne kadar kullanışlı olduğunu anlayacaktır.

Ancak bu güncelleme, daha büyük bir soruna yol açıyor.

Bazı start-up'lar, işlerini ChatGPT'nin PDF'lerle etkileşim kuramaması üzerine kurmuşlardı. Şimdi ChatGPT, PDF'lerle etkileşim kurabildiğine göre, diğer start-up'lar ChatGPT'nin sunamadığı bir şeyi sunabilirler mi?

Basit cevap, büyük olasılıkla pek bir şey sunamazlar.

ChatGPT Güncellemesi Küçük Start-Up'ları Tehdit Ediyor

AI odaklı "wrapper start-up"lar için de bir hesaplaşma kapıda gibi görünüyor.

Ödeme devi Stripe'ın ürün lideri Sahar Mor, LinkedIn'de "OpenAI, onlarca yapay zeka şirketini silme hamlesi yaptı" yazdı. Özellikle "wrapper start-up"lardan bahsetti.

Bunlar, temel teknolojiyi sarmak amacıyla bir API gibi bir şeyin etrafına kendilerini "saran" başlangıç şirketleridir.

Yapılan bu işin, ChatGPT'deki bir zayıflığı kullanmak amacıyla yapıldığı anlamına gelmiyor. OpenAI, geliştiricilere ChatGPT'yi uygulama ve ürünlerine entegre etme olanağı tanıdı.

Bu, PDF işlevleri sunan start-up'ların tek saranlar olmadığı anlamına geliyor. Tüm türlerde kullanımlar sunan birçok saran start-up mevcut.

Bugüne kadar en öne çıkan saranlardan biri, Coatue ve Bessemer Venture Partners gibi büyük VC oyuncularının desteklediği 1,5 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip olan Jasper AI olmuştur.

Bu yüce değerlemeyi almak için ne yaptı? İşletme pazarlama ekiplerinin ihtiyaçlarına özgü bir "AI pilot" yarattı ve bu pilotu OpenAI'nin GPT modeli etrafında sardı.

Bu fikir şu anda zorluk yaşayan bir fikir gibi görünüyor ve şirket, iç değerlemesini kesmeyi ve Temmuz ayında işten çıkarmaları duyurmayı seçti.

PDF'lerle etkileşimde bulunan kullanıcılar sunan ve ChatGPT gibi araçları saran start-up'lar, benzer bir kaderi paylaşıp paylaşmadıklarını düşünmekten kendilerini alamayabilirler.

Örneğin, veri bilimci Alex Reibman, Mayıs ayında ChatGPT eklentisi olan ChatOCR'ı duyurdu. Bu eklenti, "PDF'lerden metin okur, taramaları ve el yazısını içerir."

Hafta sonu yapılan ChatGPT güncellemesinin ardından, kullanıcılarının büyük bir kısmı eklentinin "daha az kullanılmasını" beklediklerini söyledi.

Ana mesaj, rekabetten önemli ölçüde farklı olmaları gereken start-up'ların risk altında olduğudur.

Yatırımcılar artık büyük bahislerini yanlış ata koymuş olup olmadıklarını düşünmeye başlamalıdır.