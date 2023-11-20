Haber: Mert Osman Erman

Avustralya'nın neredeyse yarısını bağlantıdan mahrum bırakan ağ hatasıyla birlikte, geçen yıl meydana gelen büyük bir veri ihlali sırasında görevdeydi.

Bir açıklamada, "hizmet etmek bir onurdu" dedi, ancak şimdi Optus'un ileriye gitmesi için istifa etmenin uygun olduğunu belirtti.

"Şimdi biraz kişisel düşünce için zamanım olduğunda, istifamın Optus'un ileriye gitmesi açısından en uygun olduğu kararına vardım."

Bayan Bayer Rosmarin, firma bir yerine bakana kadar CFO Michael Venter tarafından değiştirilecek.

Optus'un Singapurlu ana şirketinin CEO'su, ona teşekkür etti ve pandeminin başında atanmasına rağmen finansal performansı iyileştirdiğini belirterek "zorlu bir dönemde" gösterdiği çaba için.

Ancak Yuen Kuan Moon, Singtel Grubu'nun istifasını anladığını söyledi.

"Optus'un müşteri güvenini yeniden kazanma ihtiyacını tanıyoruz... Optus'un önceliği, toplum ve müşterilerin yararına bir yenilenme yoluna çıkmaktır," dedi.

8 Kasım'daki kesinti, 10 milyon Avustralyalıyı ve binlerce işletmeyi mobil veya internet bağlantısız bıraktı.

Bu hata, ulaşım gecikmelerine, hastane telefon hatlarının kesilmesine, ödeme sistemlerinin kapanmasına ve yaklaşık 200 kişinin acil servisleri aramasını engellemesine neden oldu.

Bayan Bayer Rosmarin, olaya verdiği yanıt nedeniyle eleştirilere maruz kaldı, bu da Cuma günü yapılan bir Senato oturumunda ortaya çıktı.

Orada, binlerce Avustralyalının tazminat için telekom şirketini takip ettiğini açıkladı.

Şirket, 2022'deki veri ihlaliyle ilgili olarak 100.000'den fazla mevcut ve eski müşteriden gelen bir toplu dava davasıyla da mücadele ediyor.

10 milyon kişiyi etkileyen bu ihlal, o zamanlar Avustralya tarihindeki en kötü veri ihlali olduğuna inanılıyordu.

Optus, özür diledi ve sofistike bir siber saldırıyı suçladı, ancak eleştirmenler, Siber Güvenlik Bakanı dahil, firma'nın verilerin çalınması için "etkili bir şekilde pencereyi açık bıraktığını" söyledi.