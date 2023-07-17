Uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı Uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı
Ordu

İlçede öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görüldü.

Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.

AA