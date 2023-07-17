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Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.

İlçede öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum , birçok noktadan görüldü.

Uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı

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