Ordu
İlçede öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görüldü.
Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.
AA
İlçede öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görüldü.
Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.
AA
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